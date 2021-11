(VIDEO) Andy Pando: “Alianza Lima llega con desventaja ante Cristal por casos de COVID-19”

El centro delantero Andy Pando quien vistió la casaquilla de Sporting Cristal y Alianza Lima se animó hablar de la final del campeonato peruano entre ambos clubes a jugarse este 21 y 28 de noviembre en el Estadio Nacional.

“Han llegado los dos mejores equipos del año. Definitivamente Alianza ha hecho los méritos para estar dónde está y Cristal tuvo un primer año interesante que lo ha sabido mantener en la segunda parte también, pero no le alcanzó para estar arriba, así que se van a enfrentar dos equipos muy duros y de repente dos planteamientos distintos”, manifestó Pando.

El atacante peruano espera que los blanquiazules lleguen en la mejor manera a esta final tras los 12 jugadores aislados por Covida-19.

“Esperemos con el tema de los positivos encuentren la mejor manera de llegar a esta final . Sin duda los contagios serán perjudiciales porque no entrenan. Cuando uno entrena día de semana y te vas a descansar sábado, domingo o te vas a descansar un día o dos días de entrenamiento, el lunes te cuesta. No es lo mismo que seguir, entonces, cuando uno deja de entrenar una semana, dos semanas, te cuesta más y reingresar a esa dinámica es difícil. No sé cómo lo estarán manejando de manera interna, pero yo creo que la parte física va a tener mucho que ver”, señaló Pando.

El popular “Oso” no quiso inclinarse por ninguno de los dos en esta final.

“Es difícil porque yo la verdad que le tengo un cariño enorme a Cristal y también a Alianza. Lo que pasa que uno siendo jugador sabe lo que uno siente. Cuando uno termina representando a un equipo, se vuelve hincha, le agarra cariño a la gente, a los trabajadores, a los hinchas, a todos, entonces, dar un pronóstico o querer que uno gane sobre otro es difícil”, indicó.

¿Cuál es tu score?

“Yo creo que van a empatar y no es porque no quiere dar un favorito, sino es que es lo que yo veo. Si me toca apostar el partido en alguna casa de apuesta, apuesto al empate en ambos partidos. Van a ser ambos partidos muy cerrados. Los dos equipos se van a respetar como una final, con poquísimos goles. De repente por ahí alguno mete en algún momento un gol y el otro va a salir a buscarlo, si lo empata se aguanta y es lo típico de una final”.