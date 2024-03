Victoria contundente de Sainz en Australia

Carlos Sainz le da un triunfo más a Ferrari

Carlos Sainz, piloto español de Ferrari, se llevó la victoria en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, en una carrera marcada por el abandono de Max Verstappen, líder del campeonato.

Sainz, que se recuperó recientemente de una apendicitis, superó a Charles Leclerc, su compañero de equipo, y a Lando Norris de McLaren para obtener su tercera victoria en la Fórmula 1. Sin duda alguna, viene siendo una temporada exitosa para el español.

Verstappen, por su parte, tuvo que abandonar la carrera en la vuelta 36 debido a un problema mecánico, lo que le impidió sumar puntos y ampliar su ventaja en el campeonato. Para él y para su equipo ha sido una dura derrota y algo en lo que se proponen trabajar para las futuras competiciones.

Ferrari dominó la carrera con un doblete, su primero desde el Gran Premio de Bahréin de 2022. Sainz demostró una gran gestión de carrera y un ritmo constante. Leclerc se vio superado por su compañero de equipo, pero sigue segundo en el campeonato. Verstappen perdió una gran oportunidad de aumentar su ventaja en la clasificación. Mercedes tuvo un fin de semana para olvidar, con abandonos de Hamilton y Russell.

Carlos Sainz: “Ha sido una carrera muy buena, físicamente no ha sido la más fácil, pero he estado en gran parte solo, así que he podido gestionar el ritmo, gestionar los neumáticos”. Asimismo, Max Verstappen se pronunció: “Es una pena, pero así son las carreras”. Toto Wolff (director de Mercedes): “Ha sido un fin de semana muy difícil para nosotros”.

El Gran Premio de Australia ha sido una carrera emocionante e inesperada. Ferrari ha demostrado ser un equipo fuerte y competitivo. Verstappen sigue siendo el líder del campeonato, pero no puede permitirse más errores. Mercedes necesita mejorar si quiere luchar por el título.

