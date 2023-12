“Si se puede ir al Mundial”

JORGE FOSSATI APUNTA A COPA AMÉRICA PARA ARMAR LA SELECCIÓN

Según Jorge Fossati, aceptó el reto de dirigir a la Blanquirroja porque cree que sí podemos llegar al puesto de repechaje para pelear el cupo al mundial, aseveración brindada en una entrevista dada al medio uruguayo ‘Las Voces del Fútbol’, donde también habló sobre su paso por el banquillo de la selección charrúa.

“Es cierto que Perú está último en las Eliminatorias, pero, si no fuera que van seis cupos y medio al Mundial, era casi imposible, prácticamente una utopía; sin embargo, pienso que se puede, hay chance. No será fácil, pero tendremos la Copa América para trabajar mejor y eso me da mucha ilusión”

“Los uruguayos nacemos con esa mentalidad de que la selección es lo más grande que hay. Hay situaciones que nos hicieron tener el convencimiento de que se puede. Cuando estuvimos en la ‘U’, los jugadores de otros equipos nos saludaban en cada partido con respeto”, declaró Fossati.

Además, el estratega de 71 años afirmó que la principal diferencia en relación con su paso por Uruguay es que ahora tiene más tiempo y más partidos, como amistosos y la Copa América.

“Ahora tenemos la Fecha FIFA en marzo y luego la Copa América. Cuando nosotros disputamos la Copa América en 2004 con Uruguay, fue vital ganar cada partido porque significaba más tiempo de trabajo”, puntualizó.

Sobre si llamará a Paolo Guerrero pese a su edad, dijo: “Es verdad que no abundan los jugadores jóvenes destacables, pero si los hay. A mí no me importa si tiene 14 o 42, lo que me importa es que demuestre en una cancha de primera división que está para jugar y si lo está, entonces puede ser elegible independientemente de su edad”, acotó.