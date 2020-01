Carlos Sainz gana la décima etapa del Rally Dakar

El español Carlos Sainz (Mini) ganó ayer la décima etapa autos del Rally Dakar-2020 y reforzó su liderato en la general, a dos jornadas del final, después de que el martes el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) se hubiera colocado a solo 24 segundos.

Sainz se aprovechó de los errores de navegación de sus perseguidoras Stéphane Peterhansel (Mini) y Al-Attiyah, que perdieron 11 minutos y 48 segundos, y 17 minutos y 46 segundos respecto al líder.

En la general, el doble vencedor de la prueba supera ahora a Al-Attiyah en 18 minutos y 10 segundos y a Peterhansel en 18 minutos y 26 segundos.

“Ha sido una buena jornada. La navegación es difícil desde el inicio del rally, pero hoy no hemos cometido errores. Nuestra velocidad era buena, íbamos al ataque“, afirmó Sainz.