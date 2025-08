verduras a incluir para controlar hipertensión

APRENDE A MANTENER TU PRESIÓN ARTERIAL EN SUS NIVELES NORMALES

La presión arterial alta, también llamada hipertensión, es una patología crónica en la que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias es demasiado alta, por lo que puede causar problemas cardíacos.

Esta enfermedad no presenta unos síntomas claros y, de hecho, pueden tardar tiempo en manifestarse. Una presión arterial alta no controlada aumenta el riesgo de padecer un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

La verdura que se debe consumir a diario para reducir la hipertensión, son fuente de nutrientes, vitaminas para el organismo que no deben faltar en la dieta.

Así como las frutas, los frutos secos y las legumbres, las verduras tienen la gran capacidad de aportarle al organismo diferentes tipos de nutrientes. Cada uno de ellos cumple un papel en especial, pues permiten que los distintos órganos funcionen de una manera correcta.

La verdura, tan popular y ampliamente consumida, tiene varios beneficios para la salud: protección ósea, debido a la alta concentración de vitamina K; prevención de anemia por ácido fólico; así como una buena función intestinal, debido a la presencia de muchas fibras, que aumentan la sensación de saciedad, además de contribuir a la disminución del índice glucémico de las comidas, al proporcionar una absorción reducida de carbohidratos.

Los expertos, sugieren consumir verduras de la forma que más guste, ya sea cocida o preparadas de otra manera. Es preferible comer una porción de verduras y absorber solo la mitad de sus nutrientes, en lugar de no comerlas en absoluto. Además, si se come una amplia variedad de verduras de manera regular, no debe haber preocupación por cómo se cocinan.

Hay un tipo de verdura en especial que resalta entre las demás porque cuando se consume a diario, pero en cantidades adecuadas, puede ayudar a reducir la presión arterial alta o la hipertensión, una afección común que afecta a las arterias del cuerpo y que se da cuando la sangre bombea con más fuerza contra las paredes de las mismas arterias. Estas son las verduras de hoja verde.

VEGETALES VERDES

Las familias de las verduras de hoja verde son ricas en nitratos, los cuales pueden reducir las lecturas de presión arterial en tan Solo un día. En ese sentido, el consumo diario de una porción de vegetales de hoja verde puede lograr que sus niveles de presión arterial se reduzcan, y esto reduce también el riesgo de que presente enfermedades cardiovasculares, por lo que los debe incluir en su dieta.

Las verduras de hoja verde recomendadas son el hinojo, la col rizada, la lechuga, las espinacas y las acelgas.

MÁS ALIMENTOS QUE REDUCEN LA PRESIÓN ARTERIAL

Súper Salud recomienda consumir los siguientes alimentos para reducir los niveles altos de presión arterial:

-Ajo. El ajo es uno de los alimentos con más propiedades terapéuticas. Ayuda a purificar la sangre y es antibacteriano y antifúngico. En el caso de la hipertensión, actúa como vasodilatador de los capilares y las arterias.

-Cebolla. La cebolla comparte algunas propiedades con el ajo, como la capacidad de mejorar la circulación sanguínea al dilatar los vasos. Es importante incluir la cebolla en la alimentación diaria para aprovechar sus beneficios

Aceite de oliva. El aceite de oliva es muy rico en antioxidantes, como la vitamina E. Se sabe que el exceso de radicales libres inactiva el óxido nítrico, una sustancia con efectos vasodilatadores.

Legumbres. Las legumbres son alimentos reguladores a distintos niveles, ya que, aportan mucha fibra, proteínas, vitaminas y minerales.

Canela. Ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. Las glucemias altas provocan un estado inflamatorio que incide en el mal funcionamiento del sistema vascular y circulatorio.

Agua de coco. Tiene un efecto cardioprotector por su riqueza en potasio y magnesio. Además, por su composición química se parece al plasma sanguíneo y ayuda a una correcta hidratación del cuerpo.

Apio. Los beneficios de esta verdura son varios. Por una parte, El apio, favorece la eliminación de sodio a través de la orina gracias a sus propiedades diuréticas. El sodio es un elemento químico que eleva la tensión arterial. Por otra parte, uno de los componentes del apio es la ftalida, que dilata los vasos sanguíneos.

Pepino. El pepino es otro gran aliado para el control de la tensión ya que es alto en potasio, que evita la retención de sodio.

