Venezuela sigue viviendo calvario

Mientras Trump rodea a dictador narco, no tienen qué comer

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han alcanzado niveles críticos, marcando una de las confrontaciones más intensas en años recientes. El gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de una fuerza naval significativa en el Caribe, que incluye destructores de misiles guiados y tropas de infantería, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico en la región. Esta operación se centra en el denominado ‘Cártel de los Soles’, una organización criminal vinculada al régimen de Nicolás Maduro.

Este escenario se enmarca en una Venezuela que enfrenta una compleja realidad marcada por graves desafíos económicos, sociales y políticos. A pesar de reportar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 7,71% en el primer semestre del año, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía sigue siendo vulnerable debido a la alta inflación, que se proyecta en un 229% para 2025, y la escasez de productos básicos.

El salario mínimo mensual continúa siendo de $0,90, mientras que el costo de la canasta alimentaria supera los $500, lo que sitúa a más del 80% de la población en situación de pobreza extrema. En el ámbito social, la crisis alimentaria se agrava por la reducción de la asistencia humanitaria internacional. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha disminuido a la mitad sus operaciones en el país debido a la falta de fondos, dejando sin apoyo a miles de venezolanos en situación de vulnerabilidad.

Ante estos factores, la preocupación de los venezolanos no está centrada en una posible intervención militar, sino en la búsqueda de satisfacer sus necesidades diarias, según explica Jesús Torrealba, periodista venezolano. «La inmensa mayoría de los venezolanos está centrada en tratar de mantener a flote sus respectivas burbujas de precaria normalidad a nivel personal y familiar, en medio de una situación que, desde el punto de vista humanitario, es catastrófica«, puntualiza.