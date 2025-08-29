‘Furrey’ revela las compras que hicieron con su tarjeta robada

El influencer utilizó sus redes sociales para mostrar el estado de cuenta de su tarjeta, la cual fue robada por un desconocido durante el accidente que sufrió en julio pasado.

El influencer Antonio Crespo Galán, más conocido como ‘Furrey’, recordó que fue víctima de robo mientras se encontraba inconsciente luego del grave atropello que sufrió a mediados de julio en la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria.

A través de sus redes sociales, el español detalló que, además de luchar por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital en Lima, debió afrontar la pérdida de sus pertenencias y la sustracción de sus documentos personales.

«Tuve que sacar otro DNI por el… que se le ocurrió robarse mi mochila estando inconsciente en la pista», escribió en Instagram. Acompañando el mensaje con una fotografía de sus nuevos documentos.

Además, ‘Furrey’ compartió también una captura del estado de cuenta de una de sus tarjetas bancarias. La cual habría sido utilizada por el presunto ladrón para realizar diversas compras. «Para que vean qué hizo con una de mis tarjetas mi causa. Le invité el chifa y su supermercado de la semana, al parecer». ironizó.

A pesar del mal momento, el joven agradeció los mensajes de aliento que ha recibido desde el accidente. Y aseguró que se siente motivado para volver a su trabajo en plataformas digitales. «Gracias a todos, de verdad. Qué ganas tengo de volver», concluyó.