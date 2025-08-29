Ucrania expande su presencia en Sudamérica con embajadas y reclutamiento militar en medio de la guerra

Cuatro nuevas embajadas en América Latina, una campaña millonaria para reclutar hispanohablantes y la necesidad urgente de refuerzos militares: así es el avance ucraniano en la región.

En Quito, Montevideo, Santo Domingo y Ciudad de Panamá pronto flameará la bandera azul y amarilla de Ucrania. Pero no se trata de una simple apertura de embajadas: es la señal de un movimiento geopolítico que mezcla diplomacia, supervivencia y guerra.

Kiev, en plena resistencia contra la invasión, mira a Sudamérica como un territorio clave para su nueva estrategia, la cual se materializa en reforzar lazos políticos y, al mismo tiempo, atraer voluntarios hispanohablantes a sus filas de combate.

El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, anunció la inauguración de cuatro nuevas sedes diplomáticas en Ecuador, Panamá, República Dominicana y Uruguay, como parte de un plan para ampliar su presencia en esta parte del mundo.

Al mismo tiempo, Ucrania ajusta recursos para reducir su presencia en Cuba y apostar por países que ofrezcan mayor proyección estratégica.

El caso de Ecuador ha tomado relevancia particular, ya que el presidente Volodímir Zelenski felicitó la reelección de Daniel Noboa y busca con ello un acercamiento político y económico que garantice cooperación a largo plazo.

Campaña millonaria en TikTok para captar hispanohablantes

La diplomacia avanza en paralelo a una ofensiva inédita: el Ministerio de Defensa de Ucrania lanzó en redes sociales —especialmente en TikTok— una campaña de reclutamiento internacional que ofrece salarios superiores a 3000 dólares, entrenamiento militar, equipamiento completo y atención médica gratuita.

La campaña, con mensajes dirigidos al público hispanohablante, incluso usó la imagen de una joven con sombrero mexicano, lo que desató críticas por la aparente instrumentalización cultural.

La urgencia de Kiev

Desde que estalló la guerra en 2022, Ucrania enfrenta un déficit creciente de efectivos. El propio gobierno ha reconocido que necesita soldados para sostener su resistencia contra el país.

Por eso, más allá de la apertura de embajadas y los vínculos políticos, el verdadero motor de esta expansión es asegurar respaldo humano y militar.

La expansión diplomática en Sudamérica es, en realidad, un movimiento multifacético: consolidar relaciones económicas y políticas, diversificar su mapa de aliados y, lo más importante, abrir nuevas vías de apoyo militar. Con esta jugada, Kiev convierte al continente en un escenario secundario, pero vital de su guerra.

Así, lo que parece solo un despliegue de embajadas es, en el fondo, la construcción de un frente internacional para sostener la resistencia ucraniana frente a Moscú.