Velarde se queda en el BCR

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, confirmó que el Gobierno ratificará a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR).

“Justo cuando hemos estamos de viaje el presidente Velarde ha dicho que él claramente acepta y ahorita, como él mismo ha señalado, el tema es cómo conformamos un directorio que sea técnico, profesional y de concertación (…) hablé un poquito con Julio Velarde hace una semana y es lo que ya tenemos que cerrar y definir en un par de semanas“, indicó en RPP.

Pedro Francke expresó su deseo de lograr con el Congreso de la República una “buena concertación”, ya que el directorio del BCR se conforma en parte por personas nombradas por el Poder Ejecutivo y por el parlamento.

“Estaba dicho que él se queda, entonces no me he puesto en la situación de que él no se quede. El Presidente le ha ofrecido el puesto, Velarde ha dicho que acepta. Falta conformar el directorio porque la cuestión no solo es nombrar a Velarde, lo que conviene es nombrar a todo el directorio en bloque“, precisó.