Vacunación COVID-19 debe buscar a la población para acelerar proceso

La inmunización contra el covid-19 en el Perú, viene avanzando a buen ritmo, sin embargo una situación que se viene produciendo, es que muchas personas no regresan a los vacunatorios por su segunda dosis. Hasta el momento hay más de 2,3 millones de mayores de 50 años que no han recibido ninguna de las dosis de la vacuna contra la COVID-19 y 3,8 millones que no han regresado por su segunda dosis, así lo reporta el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis).

El peligro latente de desatarse una tercera ola de contagios en el país, obliga a proteger a la mayor parte de la población vulnerable. En esa línea, el exministro de Salud Víctor Zamora dijo que ‘’la vacuna debe buscar a la gente’’. En primer lugar considera, se debe pagar a los trabajadores para que salgan a movilizarse, luego se deben ampliar los turnos. También piensa que se debe realizar una ‘’planificación microterritorial’’. Asegura que las personas de cada barrio saben cómo es la dinámica local, por lo que deben adaptarse a esta.