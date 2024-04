Vacunación a fonavistas en agencias del Banco de la Nación

Minsa despliega brigadas itinerantes para visitar distintas áreas de la ciudad

Los exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) reciben vacunas contra el covid-19 y otras enfermedades en las agencias del Banco de la Nación de su área, a través de las brigadas de vacunación de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro, del Ministerio de Salud (Minsa), mientras cobran la devolución de sus depósitos laborales.

Marisol Gómez, la coordinadora de inmunizaciones de esa institución, ha anunciado que las brigadas estarán disponibles en los alrededores de esos bancos desde el jueves 25 hasta el martes 30 de abril, de 8 de la mañana a 2 de la tarde.

“Tenemos vacunas especiales para las personas adultas mayores, como la influenza, que acaba de llegar actualizada para contrarrestar la nueva cepa de esa enfermedad, también contra la neumonía y el covid-19. De esa manera, buscamos acercar la vacunación a los que más la necesitan, para que estén protegidos sin que tengan que desplazarse hasta un centro de salud”.

Las brigadas itinerantes de vacunación están operando en varias agencias del Banco de la Nación, incluyendo San Borja en la Av. Javier Prado Este 1838, Urbanización Corpac; Jesús María en Jr. Horacio Urteaga 1280 (Plaza San José); Cercado de Lima en Av. 28 de Julio 932 y Petit Thouars 113, así como en Jr. de la Unión 170 (Plaza Pizarro); Miraflores en Av. José Pardo 205; y San Juan de Lurigancho en Av. Próceres de la Independencia 2075, Urb. San Hilarión, según detalló Gómez.

Por lo tanto, hizo un llamado a los adultos mayores y a toda la comunidad para que se dirijan a estos puntos de vacunación y aseguren la finalización de su esquema nacional de inmunización.

“Debemos completar las dosis que nos faltan para estar protegidos contra 28 enfermedades. Solo debe llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y las enfermeras a cargo le indicarán qué vacunas les corresponde”.

En los primeros tres días de pago a los beneficiarios de Fonavi, numerosas personas recibieron vacunas en las distintas agencias donde se desplegaron las brigadas de la Diris Lima Centro.

“Justo estaba averiguando dónde me podía aplicar mi vacuna contra la influenza y me encuentro con esta brigada aquí en el banco. Los felicito por esa medida que nos favorece a los ancianos que no podemos estar caminando”, comentó una asistente.

Leer también: