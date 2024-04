Multas por no votar en elecciones complementarias

En las localidades de Pion y Ninabamba, ubicadas en los distritos de Cajamarca

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los residentes de los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba que no participen en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo estarán sujetos al pago de multas electorales.

La institución comunicó esta información mediante la plataforma X, detallando que el importe de la sanción por no votar varía según los niveles de pobreza determinados por el INEI.

“El elector que no cumpla con este deber recibirá cualquier de las siguientes multas de acuerdo con los montos que son diferenciados por niveles de pobreza a nivel distrital según la clasificación realizada por el INEI y sobre la base de la UIT vigente”.

De acuerdo con la clasificación, los individuos catalogados como “no pobres” estarán obligados a abonar el equivalente al 2% de una UIT, lo que representa S/ 103 en multa. Por su parte, aquellos ubicados en el estrato socioeconómico “pobre” deberán pagar S/ 51.50 por no ejercer su voto. Mientras tanto, aquellos calificados como “en situación de pobreza extrema” deberán abonar un total de S/ 25.75.

En adición a lo anteriormente mencionado, se destacó que la multa correspondiente al incumplimiento de la instalación como miembro de mesa electoral no está sujeta a variaciones en función de los niveles de pobreza, manteniéndose en un monto fijo de S/ 257.50.

Conforme a lo establecido en la Constitución del Estado, se establece la obligación para los ciudadanos peruanos de ejercer su derecho al voto hasta alcanzar los 70 años de edad. A partir de ese umbral, la participación en las elecciones se convierte en opcional. Es importante resaltar que las sanciones económicas previstas por no cumplir con este deber cívico no serán aplicables a aquellos individuos que hayan superado esta edad.

Durante las Elecciones Municipales Complementarias 2023, los habitantes de los distritos cajamarquinos no lograron seleccionar a sus autoridades municipales. En Pion, los comicios fueron anulados debido a que menos del 50% de los votantes ejercieron su derecho al voto. Mientras tanto, en Ninabamba, las elecciones no se realizaron ya que no se presentaron candidatos.

Leer también: