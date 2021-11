Minsa: No más doble mascarilla si usas una KN95

Uso de mascarilla seguirá siendo obligatorio para lugares cerrados

Mediante un comunicado Ministerio de Salud (Minsa) manifestó las nuevas medidas que se tomaran contra la COVID -19. Según la norma Técnica de Salud N.º 178-MINSA-DGIESP-2021, el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en lugar públicos y cerrados.

Sin embargo, el uso de doble de mascarilla no necesario, siempre y cuando los ciudadanos usen la KN95, ya que este cumple con el ajuste adecuado al rostro y una filtración.

Cabe recordar, que la propuesta por el ministro de Salud, Hernando Cevallos de dejar sin efecto la desinfección de las suelas de los zapatos, la toma de temperatura, desinfección de calles o plazas, desinfección de superficies o espacios comunitarios (con pulverizadores, electrostáticos, nebulizadores, rociadores, vaporizadores o limpiadores de aire electrónicos), pediluvios y saturación de oxígeno, ya que considera que “no tienen mayor efectividad”.

“No tienen ningún sentido (estas medidas). Nosotros ya hemos dado la disposición de que eso se retire, a estas alturas ya se ha demostrado que no tiene mayor efectividad. Yo calculo que esta semana ya debe salir finalmente el protocolo para modificar eso”, habló Cevallos en RPP.

“El control de temperatura, el lavado o limpieza de zapatos y estas cosas no tiene realmente mayor sentido mantenerlas en este momento”, acotó.

No obstante, no se debe bajar la guardia, ya que por el momento la COVID -19 no ha sido detenida