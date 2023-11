Universitario buscará sanción para Alianza Lima por apagón

Delegado de Universitario, Martín Kohatsu, consideró como falta de responsabilidad las acciones llevadas a cabo por el equipo de Alianza Lima

Universitario de Deportes no permanecerá inactivo ante los sucesos ocurridos el miércoles en Matute; anunciaron que solicitarán una sanción ejemplar para Alianza Lima. Consideran que al provocar el “apagón”, el club expuso tanto a los jugadores de Universitario como a su propia afición que había asistido a presenciar la segunda final.

Martín Kohatsu, el delegado de Universitario, calificó la acción de Alianza Lima como irresponsable. Criticó la decisión de cortar la electricidad en el Alejandro Villanueva justo cuando su equipo se preparaba para celebrar la obtención del título nacional tras vencer 2-0 a Alianza Lima.

El representante de Universitario aseguró que llevarán a cabo una protesta enérgica, ya que consideran que al apagar las luces, se vio afectada la seguridad de las personas en el recinto deportivo.

“Pasó una irresponsabilidad de la gente de Alianza totalmente, nos expuso a nosotros, expuso a sus hinchas. Hay otros hechos que sucedieron, antes, durante y después del partido. La ‘U’ salió tarde a la cancha, porque cortaron la luz en el camarín, vamos a presentar reclamos, es un día de festejo, pero no vamos a dejar de lado que hubo cosas que estuvieron mal”, aseveró Kohatsu.

Añadió: “Nos trataron, no de la mejor manera, pero la felicidad de haber dado la vuelta, hace que el rato amargo se olvide, pero no por eso vamos a dejar de reclamar, tiene que haber una sanción. Al apagar las luces, la seguridad se vio afectada”.

El dirigente expresó que el logro del vigésimo séptimo título es el resultado del esfuerzo continuo de la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores. Además, indicó que ya están enfocados en la celebración del centenario y en la consecución del próximo título nacional.

“Se ha logrado el trabajo que venía persiguiendo la directiva, el comando técnico y los jugadores, todos estamos felices. Fue un buen partido, ganamos bien y toca celebrar, ahora toca preparar el Centenario donde buscaremos el Bicampeonato”, finalizó.

Directivo blanquiazul brinda explicaciones

Universitario de Deportes ganó 2-0 contra Alianza Lima, proclamándose campeón de la Liga 1 2023. Uno de los eventos destacados del partido fue el apagón en el estadio Alejandro Villanueva al finalizar el juego, cuando el árbitro Edwin Ordóñez pitó el final del encuentro.

En respuesta a esta situación, Héctor Ordóñez, el delegado de Alianza Lima, ofreció declaraciones a la prensa explicando los motivos detrás del apagón. Afirmó que la decisión no fue tomada por el equipo ‘íntimo’, sino por las autoridades correspondientes.

“Vamos a esperar el acta y, después, se va a decir exactamente el motivo por el cual la luz terminó siendo apagada. Se va a esperar el acta, pero ustedes se van a enterar de la realidad y se va a entender cuál fue el motivo o la decisión que tomaron las autoridades referentes a este tema”, sostuvo el directivo ‘blanquiazul’.

Además, Ordóñez aseguró que se coordinó con las autoridades relevantes. Explicó: “Sí, por eso les menciono. Mañana (jueves 9 de noviembre), cuando lleguen las actas, el club emitirá un comunicado. No nos corresponde a nosotros tomar decisiones sobre la premiación y el apagado de las luces”.

“No es una decisión de la institución, obviamente. Las actas del club van a explicar lo que coordinan y se ponen de acuerdo las autoridades. No es una decisión de la institución decir no hay premiación o hay premiación; no hay vuelta olímpica o hay vuelta olímpica; hay luces o no hay luces”, aseguró.

Además, le preguntaron a Ordóñez si la organización del torneo impondría una sanción al equipo ‘blanquiazul’ debido al apagón. ”No. Son las autoridades quienes determinan los pasos que tenemos que seguir las instituciones”.

Finalmente, “Obviamente, eso es lo que estoy diciendo. Esperemos el comunicado. Sean elaboraron actas en el Ministerio Público, hicieron sobre seguridad deportiva. Ya el club lo detalla de la manera correspondiente. Con eso reitero, no es una decisión de la institución decir hay premiación o no hay premiación, hay vuelta olímpica o no hay vuelta olímpica, hay luz o no hay luz”.