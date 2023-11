UCV retira estatua dorada de César Acuña

La estatua, que generó una serie de críticas y burlas, fue retirada dos días después de su presentación

La estatua a tamaño real de César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP), fue retirada del campus de la Universidad César Vallejo (UCV) de Trujillo apenas dos días después de su revelación, según un informe transmitido el martes por Canal N.

La escultura, que provocó críticas y burlas, fue regalada al fundador por un grupo de exdocentes de la academia preuniversitaria de Ingeniería para conmemorar los 32 años de su creación. La ceremonia privada tuvo lugar el pasado domingo, sin la participación de estudiantes ni personal, solo con la presencia de personalidades destacadas de la UCV, incluida la familia de Acuña, quien actualmente es gobernador regional de La Libertad y propietario de la universidad con sedes en todo el país.

La comitiva incluyó a Humberto Acuña, exlegislador y difusor de las imágenes; María Teresa Acuña, gerente de finanzas de la Universidad Autónoma del Perú; Kelly Acuña, hija del gobernador y gerente general de la UCV; y Beatriz Merino, expremier y actual presidenta ejecutiva de la institución.

Canal N informó que solo el círculo más cercano al político conoce el destino de la estatua dorada, retirada el lunes pasado. Cabe destacar que en 2010, Acuña se hizo famoso por la frase “plata como cancha” durante su campaña para ser reelegido como alcalde de Trujillo.

“Ustedes ya me conocen. Ustedes ya son gente de mi confianza. Yo estoy jugando para afuera. Sería un gran error que ganando, yo no sea presidente. Lo que queremos es gobernar y seguir gobernando por APP. Así no gane, tener 10 o 12 congresistas ya es un poder político. Plata como cancha para ustedes”, dijo entonces en un evento frente a sus partidarios.

En el campus de la institución, también se encuentra otro busto en honor a Acuña, el cual fue revelado en 2021. No obstante, estas no son las únicas singularidades que se le atribuyen. En 2015, durante su mandato como gobernador de La Libertad, su rostro y el símbolo de APP fueron esculpidos en el sillón de su despacho.

“No estamos hablando de malversación de fondos, sino de proselitismo. No se puede hacer referencia o tener símbolos de un partido en una gestión pública”, denunció a La Industria el excandidato a la alcaldía de Trujillo, Luis Santa María.

Después de ocupar el cargo durante diez meses, Acuña renunció como gobernador para lanzarse a una candidatura presidencial a gran escala con APP. En noviembre de ese año, obtuvo el tercer lugar por primera vez, quedando detrás de los favoritos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, y superando a Alan García.

A mediados de octubre, Cuarto Poder reveló que Acuña había exigido a los congresistas de su bancada mostrar los votos secretos de la elección de la Mesa Directiva para el periodo legislativo 2022-2023, en la que la diputada Lady Camones resultó ganadora en segunda vuelta.

Posteriormente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que APP presentó como afiliado a Juan Santos Romero, cabecilla de la agrupación terrorista Voluntad Transformadora, en cuatro ocasiones.

De esta manera, el órgano electoral desmintió a Acuña, quien había sugerido que el JNE debería revisar los antecedentes penales y judiciales de los miembros de una agrupación política. El JNE aclaró en un comunicado que esa no es una función de los organismos electorales según el marco legal vigente.

En la misma semana, Al Estilo Juliana reveló que César Reyes, denunciado a nivel fiscal por abusar sexualmente de una estudiante universitaria, postuló al Congreso por APP, partido al cual se afilió en 2019. Hasta ahora, Acuña no ha comentado sobre este último caso.