‘Tuto’ apoya ingreso de Trump a Venezuela

Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidato a la presidencia de Bolivia, realizó una serie de declaraciones en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las que aseguró que el líder venezolano «está muerto de miedo», luego de que Estados Unidos propusiera una recompensa a quien dé con su paradero.

En respuesta a preguntas realizadas por la agencia AFP, Quiroga aseguró estar de acuerdo con una intervención de Estados Unidos, país presidido por Donald Trump, con el objetivo de derrocar al líder del régimen chavista. «En América Latina debemos tener alternancia en el poder, y eso no existe en las tres tiranías trogloditas», afirmó en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Frente a los cuestionamientos sobre su plan económico para enfrentar la crisis, Jorge ‘Tuto’ Quiroga aseguró que «se tiene que cortar la gastadera» y sostuvo que los viajes, viáticos, celulares y gastos sin límites forman parte de un boquete fiscal que ha contribuido a generar «una deuda cara y corrupta».