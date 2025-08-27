Acusan a hermana de Milei de sobornos

El presidente argentino Javier Milei enfrenta el caso más grave de su gobierno tras la difusión de audios que comprometen directamente a su hermana Karina, actual secretaria de la Presidencia. Las grabaciones, atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado personal del mandatario, hacen referencia a presuntos sobornos en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

En uno de los fragmentos filtrados a la prensa, se escucha a Spagnuolo decir: “Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina”.

Las grabaciones apuntan de forma directa a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión y primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. De acuerdo con lo dicho por Spagnuolo, se habría implementado un sistema de retornos en el que ella recibía un porcentaje de las coimas con comisiones que alcanzaban el 8% del monto mensual, equivalente a casi un millón de dólares.