EE.UU. mueve FF.AA al Caribe para enfrentar a cárteles latinoamericanos

Pentágono moviliza buques y aviones para combatir a cárteles de la droga en la región.

Estados Unidos inició este jueves el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe, en una operación destinada a contrarrestar amenazas provenientes de cárteles de la droga latinoamericanos. La información fue confirmada a Reuters por dos fuentes vinculadas a la decisión. Precisaron que el presidente Donald Trump ha evaluado el uso del ejército para combatir a organizaciones de narcotráfico designadas como terroristas globales.

El Pentágono recibió la orden de preparar opciones operativas como parte de la estrategia de Trump para reforzar la seguridad fronteriza y frenar la migración ilegal. En los últimos meses, la administración estadounidense ya había desplegado al menos dos buques de guerra para fortalecer el control en la frontera sur y combatir el tráfico de drogas.

«Este despliegue tiene como objetivo afrontar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narco-terroristas especialmente designadas en la región», declaró una de las fuentes. En febrero, el gobierno incluyó al Cártel de Sinaloa de México, al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y a otras bandas delictivas en la lista de organizaciones terroristas internacionales.

El ejército estadounidense ya ha intensificado operaciones de vigilancia aérea sobre los cárteles mexicanos para recolectar inteligencia que permita diseñar estrategias contra el narcotráfico. Trump ha sugerido previamente desplegar tropas estadounidenses en México para combatir a los cárteles, propuesta que el gobierno mexicano afirma haber rechazado. La operación militar en la región sigue a un aumento de las designaciones de grupos criminales como prioridad en la política exterior y de seguridad de Estados Unidos.