Le meten cuadre a Petro por ‘bocón’

CONGRESISTA COLOMBIANO LE PIDE MEJOR DIPLOMACIA CON PERÚ

El congresista de Colombia, Juan Carlos Losada Vargas, pidió al presidente Gustavo Petro mesura ante la acusación contra Perú en torno a la isla Santa Rosa.

“Me parece que el presidente comete, si se quiere, un exceso verbal”, respondió ante las consultas de los periodistas en el Congreso, a donde acudió de visita esta mañana.

Losada Vargas afirmó que la controversia por el territorio en disputa “no puede convertirse en una discusión que eleve el tono”, teniendo en cuenta la “tensa” relación entre Petro y la presidenta Dina Boluarte en los últimos años.

Congresista de Colombia toma posición

Si bien hizo un llamado al exguerrillero, el congresista de Colombia consideró que el “territorio no ha sido adjudicado a ninguno de los dos países”.

“El argumento es que ese territorio no ha sido adjudicado a ninguno de los dos países. Decir que Perú ha ocupado territorio colombiano sería absolutamente inexacto, puesto que Colombia reconoce que esa isla no ha sido adjudicada”, manifestó.

Es así que invocó a que ambos jefes de Estado mantengan la discusión por los canales diplomáticos.

Recordó que desde 1929, Colombia y Perú sostienen una mesa de concertación mixta cuyo objetivo es resolver la repartición de nuevos territorios formados por los cambios del río Amazonas.