¡’Tren de aragua’ hace temblar a revoredo!

CORONEL PNP DENUNCIA QUE SICARIOS LLEGARON A TRUJILLO PARA ACABAR CON SU VIDA

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la Brigada contra la Criminalidad Nacional y Extranjera, alertó que miembros de la organización criminal ‘Tren de Aragua’ han llegado a Trujillo para atentar contra su vida.

“Nosotros no hemos venido a buscar acá ningún rédito de los trujillanos, y si nos buscan es porque los estamos golpeando, pero no le vamos a correr. Acá lo que nos interesa son los bienes jurídicos de los trujillanos, no de Revoredo“, dijo la autoridad policial.

Agregó también: “Revoredo ha venido a trabajar acá. Definitivamente, el Tren de Aragua está golpeado últimamente. ¿Qué le vamos a decir? ¿Nos vamos a correr? No, acá estamos, donde nos lleve la vida, acá estamos”.

Esta es la sexta vez que Revoredo recibe amenazas desde su llegada a Trujillo con la intención de apoyar en la lucha contra la criminalidad organizada durante el estado de emergencia.

En menos de cinco meses, el coronel ha recibido mensajes intimidatorios e incluso fotos y videos que denunció como parte de un seguimiento realizado por parte de organizaciones criminales.

Leer también [Cofundador del tren de Aragua es capturado en Colombia]

En su gestión, se logró la captura de integrantes de la organización ‘Los Pulpos’, integrada por delincuentes dedicados a la extorsión y al sicariato. Además, se detuvieron a extranjeros dedicados a homicidios a través de la banda ‘Los Llaneros Noctámbulos’, así como también otras bandas locales.