Tras operación exitosa Ernesto Pimentel vuelve a la tele

El actor cómico se ha mantenido alejado de la pantalla durante 3 meses debido a la operación que se realizó en la cadera. Tras la excelente recuperación que ha recibido, Ernesto Pimentel regresará a la televisión la próxima semana.

Su retorno con el “El Reventonazo de la Chola” será el sábado 23 de abril, a las 8 de la noche. El artista aseguró que es un milagro estar con su público, a quien agradeció por estar pendiente en momentos complicados y señaló estar también agradecido con Dios por haberle dado esta nueva oportunidad de vida.

“A lo largo de mi vida me toco enfrentar muchos retos, pero este era un desafío que se veía monumental. Años de normalizar el dolor y acomodarme para seguir. Mi objetivo no es solo caminar, correr o bailar, mi objetivo es volar, y me estoy entrenando, sin embargo ver a mis compañeros de América Televisión recibirme con tanto cariño me hace agradecer este momento. Tengo que darme un tiempo más para. seguir agradeciendo a Dios y a su infinita misericordia“, señaló en la primera parte de su extensa carta en sus redes sociales.