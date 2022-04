Magaly cree que Domínguez podría sacar los pies del plato

Pamela Franco se ha mostrado bastante segura al momento de hablar sobre qué pasaría si Christian Domínguez saca los pies del plató. La cantante ha señalado que por el amor que se tiene a ella misma sería insostenible mantener una relación con él tras una traición. Ante dichas declaraciones Magaly Medina expresó que duda mucho que así se den las cosas.

Así lo dijo luego que Pamela Franco señalara que, ante una infidelidad, ella no continuaría su relación

Pamela fue consultada por la reportera de “Magaly Tv la firme” si perdonaría una infidelidad, a lo que respondió que no continuaría la relación, pero si lo perdonaría, para no vivir con sentimientos negativos.

“Yo lo perdonaría a él pero como me amo a mi, o sea no podría estar con él, el hecho de perdonarlo no significa estar juntos y él lo tiene bastante claro igual el conmigo por que la infidelidad puede suceder de parte de él o parte mía. Pero yo no me podría pelear porque decidí tener una hija con él y la voy a tener ahí todos los días de mi vida, así que para que vivir con sentimientos negativos”, expresó.

En esa línea la conductora de espectáculos dejó entrever que estar con Domínguez sería como esperar que sea infiel con el transcurso del tiempo, por lo que no cree que Pamela se sienta tan segura a su lado.

“Yo la he visto bien segura de sí misma y ojalá que eso sea realmente lo que ella piensa por que para estar involucrada en una relación con Christian Domínguez, creo que hay que estar preparada para cualquier cosa”, manifestó.