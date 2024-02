Todos los reflectores apuntan al fiscal Rafael Vela

El actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, solicitó las copias del testimonio del famoso ‘filósofo’

En las últimas horas, Rafael Vela, fiscal superior, ha estado bajo intenso escrutinio. Fuerza Popular ha dirigido su atención hacia él luego de que Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y conocido delator, hiciera una nueva declaración. Villanueva, apodado ‘el filósofo’ por su profesión anterior, ha captado la atención mediática con sus revelaciones.

“Anoche, en Punto Final, se revelaron hechos de extrema gravedad. Según lo expresado, Rafael Vela habría coordinado con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una estrategia para obstaculizar la candidatura de Keiko Fujimori. Esto constituye una nueva prueba de que Rafael Vela y su equipo podrían haber estado involucrados en una operación política en nuestra contra, que también habría incluido al JNE“, escribió Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular.

Gravísimo lo revelado anoche en Punto Final. Rafael Vela también habría coordinado con el Jurado Nacionales de Elecciones “la estrategia que estaban diseñando para evitar que salga Keiko Fujimori”. Una nueva evidencia de que Rafael Vela y su equipo habrían formado parte de una… pic.twitter.com/xKlEmRKVFE — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) February 12, 2024

Conmoción en el JNE

La declaración de Villanueva ha indignado al presidente del JNE, Jorge Salas Arenas. “Las informaciones disponibles no son completamente certeras, ya que no se ha confirmado su autenticidad. Si Villanueva realmente hizo estas declaraciones, su contenido es completamente falso”, aseguró el alto funcionario. Salas agregó que “nunca he conspirado para favorecer o perjudicar a nadie”, refiriéndose a las elecciones presidenciales de 2021, durante las cuales Fuerza Popular denunció un fraude electoral a favor de Perú Libre.

Respuesta de Vela

Rafael Vela, respondiendo desde el extranjero a las acusaciones de Villanueva, declaró a un medio local: “Eso es falso y sospechoso. El mismo discurso que ahora utiliza Jaime Villanueva fue empleado hace dos años por el fiscal Reynaldo Abia, quien actualmente está tomando la declaración de Villanueva en el programa de Milagros Leiva”. Vela aclaró que Villanueva no hizo estas afirmaciones en su declaración previa de colaboración eficaz y señaló que su salida del país coincidió con las vacaciones de sus hijos menores.

Villena solicita documentación

Juan Villena, fiscal de la Nación, solicitó ayer por la mañana las copias del testimonio de Jaime Villanueva, el famoso ‘filósofo’, “necesarias para iniciar investigaciones dentro del ámbito de nuestras competencias”. El Ministerio Público también aclaró que se proporcionan copias certificadas o simples de los testimonios a los abogados de las partes involucradas en los interrogatorios de Villanueva y otros.