Texas prepara una ley radical que criminaliza a los inmigrantes

El gobernador de Texas Greg Abbott desea promulgar una norma que permitiría a las autoridades locales deportar a quienes ingresen al Estado de forma irregular

La tensión que provocó la negociación de la iniciativa 4 afloró en un video viral grabado dentro del órgano legislativo. Después de la votación, el congresista demócrata Armando Walle, de Houston, se aproximó visiblemente molesto a los legisladores republicanos que votaron la medida. “Ya no puedes ir a una boda, ya no puedes ir a un bautizo… Ustedes no entienden una mierda lo que están haciendo. Esto lastima a nuestras comunidades, nos lastima personalmente”, dijo un iracundo Walle, quien fue empleado de una taquería en su juventud. Los republicanos se limitaban a asentir sin responderle.

La norma, aprobada en noviembre por el Senado local en una sesión de urgencia, autoriza a las autoridades a optar por la deportación a México de cualquier individuo sospechoso de haber ingresado irregularmente a Texas. En caso de que la persona no abandone Estados Unidos, se enfrenta a la posibilidad de que le acusen de un nuevo delito, con penas que oscilan entre dos y 20 años de prisión.