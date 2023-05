Testigo asegura que padre del bebé apuñalado tenía planeada su muerte

La hipótesis de que Jesús Bautista, el padre del menor de 11 meses que murió apuñalado en Iquitos, sea el posible autor de aquella muerte ha tomado más fuerza luego de que una persona lo acusara de pedirle a un familiar suyo que mate a su hijo hace cuatro meses.

La persona que podría considerarse como un testigo se llama Segundo Cárdenas Mantilla, quien ha contado que su hijastro fue contactado por el padre del menor a inicios de año para decirle que ideaba asesinar a su propio bebé con la excusa de que no quería pagar una pensión de alimentos.

Según Cárdenas Mantilla, Bautista, papá del bebé, conocía a su hijastro porque era su superior en el Ejército Peruano. Ambos pertenecen a la institución. “A mí me quiere contratar, me quiere dar una plata y me dijo que si prefería estar misio o estar con plata”, dijo que le contó su hijastro.