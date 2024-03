Susy Díaz no hace caso a Néstor y entierra pasado con exministro

Asegura que sacará adelante a sus nietos junto a Florcita y no confirma relación con Otarola

Susy Díaz será la madrina del más grande evento musical y cultural de emprendedores, Feria Fortuna, que se realizará este 15, 16 y 17 de marzo en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja. La rubia indicó que a sus 60 años sigue vigente y trabajando sin problemas, por eso marcó distancia de su exyerno Nestor Villanueva que se desentendió de la compra de útiles escolares de sus nietos porque no vive con ellos.

Aseguró que ella está apoyando a Flor en todo para sus engreídos y solo busca que los niños “crezcan con valores y en hogar feliz”. “De otro señor no hablo, no hablo de gente que no tiene nada que ver conmigo, yo sola puedo sacar adelante a mi hija y mis nietos, no les hace falta nada”.

“Desde que salí del colegio no dejo de trabajar, nunca estoy viendo los que hacen otros. Al final todo queda en la conciencia de cada uno, lo único que me interesa es que mis nietos vivan felices, que tengan valores y que sean unos hombres de bien”, comentó la rubia de labios rojos que descartó tenga diferencias con su primogénita quien fue multada con 9 mil soles por no haber cumplido con informar sus estados financieros a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuando postuló como regidora al Municipio Distrital de La Molina.

“La relación con Florcita está muy bien, nosotras incluso le hacemos las loncheras nutritivas a los bebes. Sobre la multa, ya lo pagamos para que no haya problema, así es cuando una se mete a política debe tener todo en regla”, acotó.

Sobre la serie de rumores de un posible romance que tuvo con el expremier Alberto Otarola, Susy no quiso desmentir ni confirmar nada. Aunque aseveró que no existen pruebas de esos comentarios que han surgido.

“Yo del pasado ni me acuerdo, no sé de qué están hablando, no hay foto ni video ni audio ni wasap ni nada… Yo no vivo del pasado, solo vivo mi presente y futuro. Del pasado no me acuerdo, mi mente está en blanco a mis 60 años, yo solo hablo de mi presente. Las culpa la tiene el calor, la dieta del calor hacerlo con mucho amor”, acotó la artista que presentará su show musical en la Feria Fortuna, que se realizará este 15, 16 y 17 de marzo en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

