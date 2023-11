Surco: Graban a terapeuta golpeando a niño con autismo

La mujer fue reportada en la estación de policía de Sagitario pero sigue sin ser detenida

En el distrito limeño de Surco, unas cámaras instaladas en el interior de una casa capturaron el momento en que una terapeuta, identificada como Evelyn Katiuska Camejo Rojas (40), agredió físicamente a un niño con autismo bajo su cuidado. La madre del menor había expresado previamente sus sospechas sobre comportamientos inusuales cuando ella no estaba presente, mientras la terapeuta acompañaba a su hijo.

En las imágenes difundidas por 24 Horas, se observa cómo Camejo Rojas golpea con fuerza la cabeza del niño después de que este derramara agua sobre su pantalón. Posteriormente, la terapeuta limpia el rostro del niño con una manta.

La madre del menor había notado cambios preocupantes en el comportamiento de su hijo en los últimos meses, como llanto frecuente, agresividad, dificultades para dormir y conflicto con sus padres. La terapeuta había estado a cargo del cuidado del niño con autismo desde abril de 2023, inicialmente recogiéndolo del colegio, pero más recientemente contratada para prepararlo para la escuela y acompañarlo en sus desplazamientos.

“Entonces, a raíz de eso, desde que ella empieza a venir a casa es donde nosotros notamos los cambios de mi hijo, pero había algo ya muy extraño”, mencionó.

La situación se torna aún más preocupante, ya que la madre del niño notó la presencia prolongada del esposo de la terapeuta cerca de su casa, generando sospechas de un posible intento de robo.

Motivada por estas preocupaciones, decidió instalar cámaras de vigilancia, las cuales, en última instancia, capturaron el momento en que la cuidadora agredió al menor.

“¿Cómo empieza esto? Primero veo que mi hijo efectivamente también le da un manazo a ella en el mueble y ella se lo responde en la pierna. Es ahí donde yo no dejo para nada, cerca de 40 minutos, de ver la cámara”, declaró.

Después de revisar las grabaciones, la madre del niño decidió no confrontar directamente a la cuidadora, sino que contactó a las autoridades para denunciar lo sucedido. Sin embargo, al llevar el caso a la comisaría de Sagitario en Surco, se encontró con la respuesta de que no había pruebas físicas evidentes del abuso, como hematomas o heridas visibles.

“Entonces simplemente la dejaron salir. (…) No sé (qué ha pasado en los meses anteriores) y como verán cuando yo lo enfrento a ella, ella me dice ‘¿dónde están los moretones, señora? enséñame los moretones de su hijo’. Entonces yo le digo que no necesito ver un moretón de mi hijo. Yo la he grabado con la cámara. Ahí tengo la cámara, es donde ella se queda en shock, porque ya se dio cuenta que la descubrí”, detalló.

En un giro sorprendente, otra persona que había contratado a la misma terapeuta se puso en contacto con la madre del niño con autismo para informarle que la cuidadora, luego de ser liberada de la comisaría, regresó a su hogar para continuar trabajando.

Ante esta situación alarmante, la madre del menor ha advertido a la comunidad sobre la importancia de ser cuidadosos al contratar a personas para el cuidado de sus hijos, instando a estar alerta y tomar precauciones.

“La justicia va a tardar; eso lo sabemos todos, va a ser un proceso muy largo, que yo voy a seguir hasta el último. Eso, sí, pero yo solamente ahorita estoy buscando que ella no toque un niño más, que ella no tenga contacto con ningún niño más. Eso es lo único que ahorita busco”, aseveró la madre.