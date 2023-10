Sunass podría multar a Sedapal por corte masivo de agua

Multa llegaría a los 2 millones de soles, se ha iniciado el proceso sobre la sanción

Mauro Orlando Gutierrez, quien ocupa el cargo de presidente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, hizo hincapié en que Sedapal podría enfrentar sanciones con multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) si no proporciona información completa sobre la interrupción del suministro de agua que se llevará a cabo en 22 distritos de Lima el próximo viernes 6 de octubre. Esta medida en contra de la entidad se produce después de que Sunass haya iniciado dos procedimientos sancionatorios.

“Cuando no emitieron la información (sobre el corte de agua) en el tiempo establecido, se procedió con el inicio de procesos sancionadores y una correctiva. El resultado una sanción que es una multa y dependiendo del grado de la infracción puede llegar hasta 500 UIT”, presidente de Sunass, Mauro Gutiérrez, en declaraciones para Latina.

Gutiérrez señaló que, si se confirma la culpabilidad de Sedapal, esto marcaría la primera vez que se impone una multa, ya que el motivo del proceso sancionatorio se relaciona con la falta de una comunicación precisa a la comunidad acerca de la interrupción del servicio, una situación que previamente se había presentado en los años 2017 y 2019.

“El corte del año 2017 fue por el fenómeno El Niño y se restableció el suministro y no se sancionó porque fue por un evento climatológico. En el 2019 también hubo un corte y fue por obras de la Línea 1, pero fue anunciado, planificado y ordenado que la población no recuerda porque estuvo preparada, pero esta vez no se informó. Sunass no ha sido informado. Sí hay un problema de comunicación importante”, explicó.

Link de consulta para saber si en tu casa habrá corte de agua

Paso 1: ingresa a este enlace: Enlace

Paso 2: en el lado derecho encontrarás la siguiente lista: ‘puntos de distribución’, ‘distritos afectados’, ‘incidencias programadas’.

Paso 3: coloca el número de suministro en el buscador y verifica que la vivienda se encuentra dentro de la zona rosa (área afectada).

Distritos en los que no habrá agua potable

Barranco, Surquillo, La Molina, Ate, La Victoria, Miraflores, San Isidro, San Luis, El Agustino, Rímac, San Martín de Porres, Cieneguilla, Santa Anita, Villa El Salvador, Independencia, San Juan de Lurigancho, San Borja, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín, Chorrillos.

Sedapal está llevando a cabo labores de mantenimiento en varios distritos de Lima, según lo revelado en diversas publicaciones en sus plataformas de redes sociales. Entre los distritos afectados se incluyen San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, La Molina, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Punta Hermosa, Comas, Pachacamac y Surquillo.

Es importante destacar que estas acciones han resultado en la suspensión temporal del servicio de agua potable, pero esta interrupción se limita a áreas específicas dentro de los distritos mencionados, no abarcando la totalidad de cada distrito. En algunos casos, el corte afecta a comunidades enteras, mientras que en otros, solo afecta a ciertas secciones de urbanizaciones.