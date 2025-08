Streamer Furrey reaparece en podcast tras grave accidente

El creador de contenido grabó un video para agradecer a quienes lo han apoyado.

El streamer Antonio Crespo, más conocido como Furrey, reapareció públicamente tras permanecer más de tres semanas internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local. A través de un video difundido en el podcast ‘Habla Good’, el popular streamer compartió un mensaje de alivio y gratitud por su recuperación.

«Hola a todos. Sigo en pie. Sigo mejorando todavía. Ya voy más de tres semanas aquí en recuperación. Como me escucharán recién puedo hablar. De volver a usar mis manos y mi cuerpo porque he estado dormido todo este tiempo. Me siento mucho mejor. En especial gracias a ustedes. Muchas gracias por su cariño», dijo Furrey.

Cabe resaltar que, hace unos días, la esposa del creador de contenido informó que el streamer salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y que ya se encuentra «en piso».

«Quería darles la buena noticia que Toño por fin ha salido de la UCI, ya está en piso. Ha sido realmente una recuperación milagrosa, es lo que nos han dicho los doctores, porque se estimaba mucho más tiempo -incluso- en ventilación mecánica, lo cual es un alivio para nosotros», señaló en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la esposa del youtuber señaló que su pareja aún deberá pasar por un largo proceso de recuperación, pues debe pasar por «un par de operaciones».