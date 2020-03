Steam regala cinco juegos por tiempo limitado

El coronavirus ha puesto en cuarentena a diversos países, es por esto que muchos están buscando la solución al aburrimiento, es por esto que diversas compañías se han unido, y han empezado a regalar sus juegos en apoyo a todos los gamer y personas, para que puedan la cuarentena entretenidos. Ahora pues, Valve se suma a esta actitud, ya que a través de Steam han puesto totalmente gratis cinco juegos, los cuales podrás agregar a tu biblioteca

Tomb Raider (2013), Lara Croft and The Temple of Osiris y Deiland son los juegos que estarán disponibles hasta el 24 de marzo. Mientras que Drawful 2, estará disponible hasta el 10 de abril. Así mismo, Headsnatchers es el único que está disponible hasta el próximo 22 de marzo. Recuerda que una vez los juegos se encuentren en tu biblioteca los tendrás de por vida.

Esto no es todo, ya que Steam también ha anunciado que los juegos de Half-Life estarán disponible por 11 días para cualquier jugador. Así que no dudes en ir corriendo a la plataforma de Valve para disfrutar de os juegos que se encuentran de manera grautita.