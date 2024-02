State of Play: los nuevos juegos anunciados para PlayStation

Los fanáticos del terror esperan el lanzamiento de Silent Hill 2

En el evento del 31 de enero, State of Play, dedicado a los anuncios de la consola PlayStation, se confirmaron varios títulos, entre ellos Stellar Blade, Rise of the Ronin, Silent Hill 2, Dragon’s Dogma 2 y Sonic X Shadow Generations.

Además de las actualizaciones esperadas, se ofrecieron adelantos de otros videojuegos que llegarán a PS5, así como juegos de realidad virtual para PS VR2, que se espera que estén disponibles este año.

Estos son algunos videojuegos para PlayStation anunciados en el Stay of Play 2024:

La Ascensión del Ronin (Rise of the Ronin)

Creado por Koei Tecmo y Team Ninja, transporta a los jugadores al Japón de 1863, en medio del colapso del shogunato Tokugawa. La fecha la lanzamiento será el 22 de marzo de 2024.

El juego sigue a un ronin, un samurái sin amo, que determina el curso de la historia mediante un sistema de elecciones múltiples. La trama se desarrolla según las decisiones y alianzas del jugador, ofreciendo una experiencia inmersiva en un entorno histórico con elementos de acción y combate característicos.

El significado de Stellar Blade

La trama se sitúa en un mundo futurista donde la Tierra fue devastada por criaturas extrañas, y los supervivientes viven en una colonia espacial. Eve, una paracaidista militar, llega a los restos de la Tierra para salvar a la humanidad.

“Stellar Blade” promete una narrativa cautivadora con temas serios, misterios y revelaciones, manteniendo un ritmo constante y decisiones cruciales. Estará disponible el 26 de abril.

Silent Hill 2

Silent Hill: The Short Message es un nuevo título con una protagonista joven y contemporánea. En 2022, se anunció el resurgimiento de la serie Silent Hill, junto con varios títulos en desarrollo, y este marca el primero de esa nueva ola. El juego completo está disponible de forma gratuita.

Puedes descargarlo desde tu consola PlayStation 5.

Dragon’s Dogma 2

El RPG desafía a los jugadores a dar forma a su experiencia a través de la creatividad y la curiosidad. La trama se centra en la elección, desde la clase del personaje hasta los compañeros de grupo, afectando dinámicamente las interacciones en el campo de batalla.

El juego estará disponible a partir del 22 de marzo de 2024.

Sonic X Shadow Generations

La historia sigue a Sonic y sus amigos mientras enfrentan una nueva amenaza, viajando a través del tiempo y las dimensiones. Los jugadores revivirán esta aventura con gráficos mejorados próximamente.