“Cambio en comisión ad hoc no  afecta inicio de pagos al Fonavi”

Jorge Milla asegura que proceso continúa igual pese a ingreso de nuevo representante del MEF

Por: Pablo Boggiano B.

Con la resolución ministerial N° 027-2024-EF /10, el ministro de Economía, Alex Contreras, decidió cambiar a su representante principal ante la comisión Ad Hoc Fonavi, Karl Melgarejo por la señora Carmen Patricia Camacho. Tras el imprevisto cambio, se especula cuál será su actitud frente al proceso de devolución, por lo que El Men charló con Jorge Milla, representante fonavista de dicho grupo de trabajo, quien afirmó que evaluarán una posición tras la reunión de mañana donde la nueva representante tomará parte, asegurando que no se permitirá ningún tipo de vulneración al reconocimiento y derecho de propiedad de los Fonavistas.

¿Cómo se podría traducir este cambio abrupto de Karl Melgarejo por la señora Patricia Camacho como representante del MEF en la comisión Ad Hoc?

No sabemos cuál es el objetivo detrás de ese cambio, lo que sí tenemos conocimiento que al señor Karl Melgarejo le han dado un cargo de mayor responsabilidad y de mayor importancia, lo han nombrado director de presupuesto, entonces eso significaba que de todas maneras tenían que retirarlo de la comisión Ad Hoc toda vez que está obteniendo un cargo que lo va absorber más tiempo, ¿cuál será la posición del MEF con la nueva representante? no lo sabemos, recién vamos a tomar conocimiento mañana jueves de acuerdo a la actitud con la que esta señora Camacho Pérez ingrese, a la comisión Ad Hoc.

–¿Debo entender en sentido negativo para el proceso y para la comisión Ad Hoc?

En el caso de señor Melgarejo hizo dos pedidos importantes: uno de ellos es que se haga un informe de las empresas de saneamiento y electrificación, para ver de qué manera se pueda hacer una cobranza más efectiva toda vez que estas entidades están pagando a 25, 50 años la deuda Fonavi; y el otro pedido que hizo también fue el tema de hacer un balance general para que podamos ver cómo vamos a enfrentar el tema del dinero faltante, toda vez que la devolución está enmarcada en alrededor de 7 mil millones, y los recursos que tiene la comisión Ad Hoc son insuficientes.

Entonces son aportes que él hizo que son correctos y que nosotros como comisión hemos respaldado, pero de ahí a poder definir si hay una situación negativa o positiva no podríamos, de mi parte no podría definirla hasta mañana jueves cuando la señora Camacho tome posesión de su cargo en la comisión Ad Hoc.

-¿Al irse él se van los otros dos miembros representantes del MEF, en algo altera la personería jurídica de la comisión Ad Hoc, se afecta lo avanzado con Melgarejo?

No, solamente hay el cambio de un representante del MEF no hay el cambio de todos, solamente hay el reemplazo a una persona, eso no afecta en nada, lo que sí nos preocupa es que haya un cambio de actitud, porque el último jueves hemos llegado a un consenso en el tema de las personas que están en evaluación.

Mañana jueves vamos a empezar a resolver, donde entremos en consenso, por ejemplo vamos a iniciar, el caso de los fonavistas que están excluidos en el norte por el tema de calaminas y otros temas más, o sea se ha avanzado en consenso, eso nos preocupa y esperemos que este cambio de miembros de la comisión Ad Hoc, el caso del señor Melgarejo, afecte los avances y los acuerdos que se han venido trabajando.

PAGOS NO SE DETIENEN

–¿Este cambio en la conformación de la comisión podría afectar la activación programada para iniciar mañana jueves?

La activación del pago a los 71, 079 fonavistas a iniciar mañana jueves, eso ya es un acuerdo, ese acuerdo ya surte el efecto, la secretaría técnica tiene que hacer el desembolso del dinero al Banco de la Nación, y ya empieza el pago, eso es irreversible, así haya cambios, se cambie los 4 miembros del Ejecutivo eso es irreversible.

-¿Qué quedó en agenda en la comisión, lo avanzado con Melgarejo como representante principal del MEF y qué se pueda suponer no se concreten con este cambio?

Lo que vamos a ver mañana jueves es el proceso de evaluación, de las personas que están en esta situación, vamos a tomar dos casos: uno, el tema de la personas que les entregaron calaminas, las personas que fueron garantes de créditos del Banco de Materiales, vamos a ver el tema de los lineamientos de los prestatarios, que hay algunas modificaciones que vamos hacer para poder viabilizar la parte administrativa, y estas personas puedan de la manera más rápida sanear su vivienda a través de los beneficios establecidos en la ley 31173.

Alguna situación que podamos suponer, creer, de mi parte no podría hacerlo, quiero esperar mañana y confiar que no haya ni un cambio en la actitud del Ejecutivo porque de lo contrario nosotros también tomaremos acciones.

Somos claros y firmes, aquí está por encima el derecho de propiedad de los fonavistas, y de ninguna manera vamos a permitir ningún tipo de vulneración del derecho de propiedad de los fonavistas, y si los representantes del MEF de aquí para adelante quieren cambiar de actitud y quieren vulnerar el derecho de propiedad de los fonavistas, pues tendrán una respuesta de parte de los dirigentes de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, tomaremos acciones legales. Esperemos que eso no pase y mañana jueves las cosas continúen de manera consensuada, avanzando en función al reconocimiento y al derecho de propiedad de los fonavistas.

