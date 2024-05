Sporting Cristal tomó drástica decisión sobre Enderson Moreira

Enderson Moreira no logró clasificar a Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores y ahora complicó las aspiraciones de ganar el Apertura.

Sporting Cristal complicó sus chances de ser campeón del Torneo Apertura 2024 tras una dura derrota ante Universitario de Deportes. Los hinchas están molestos y apuntan al técnico Enderson Moreira, quien no solo falló en el torneo local, sino que también no logró clasificar al equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores a inicios de año.

La directiva ‘rimense’ ha decidido poner a Moreira bajo evaluación, considerando que no ha cumplido con los primeros objetivos de la temporada, tanto a nivel internacional como local. Moreira no superó la Fase 2 de la Copa Libertadores, cayendo 6-1 ante Always Ready en Bolivia y ganando 3-1 en Lima, lo cual representó un golpe tanto deportivo como económico para el club.

La reciente derrota ante Universitario deja a Sporting Cristal con pocas probabilidades de ganar el Torneo Apertura 2024, ya que ahora dependen de un tropiezo de Universitario en Cusco para tener alguna oportunidad.

En la temporada 2024, Enderson Moreira ha dirigido a Sporting Cristal en 17 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, consiguiendo 12 victorias, un empate y cuatro derrotas.

Además, Enderson Moreira fue elegido el “Mejor entrenador del Campeonato Goiano” en 2012 cuando dirigía al Goiás de Brasil, después de haber dirigido a Fluminense y América Mineiro.

Próximos partidos de Sporting Cristal

Sporting Cristal vs Unión Comercio – Sábado 18 de mayo (15:00 horas)

Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal – Horario por definirse

¿Cuándo termina el contrato de Enderson Moreira con Sporting Cristal?

El contrato de Enderson Moreira con Sporting Cristal es por una temporada, finalizando en diciembre de 2024. La directiva ha dejado abierta la posibilidad de renovar el contrato si se logran los objetivos trazados.

¿Qué clubes ha dirigido Enderson Moreira?

Ipatinga

América Mineiro

Internacional (Interino)

Fluminense (Interino)

Goiás

Gremio

Santos

Athletico Paranaense

Bahia

Ceará

Cruzeiro

Fortaleza

Botafogo

Sport Recife

Sporting Cristal

Leer también: