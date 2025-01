Sport Boys tras perder licencia en Liga 1: “Encontramos una resolución llena de defectos”

La FPF retiró la licencia de Sport Boys , dejándolo fuera de la Liga 1 2025.



El viernes 24 de enero, Sport Boys anunció que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) suspendió su licencia. Esta decisión, a pocos días del inicio de la Liga 1 2025 , impediría su participación en el torneo.

«Hemos sido notificados de la resolución, la misma que ha dispuesto de forma inadecuada y equivocada, la suspensión de licencia 2025 otorgada a favor del club» , indicó el comunicado oficial del club.

Razones de la suspensión de la licencia

La suspensión se debería a la deuda del club con la Agremiación de Futbolistas (SAFAP) . Sport Boys propuso pagar solo 133 dólares mensuales durante 20 años, lo que fue rechazado por SAFAP.

La FPF informó que la suspensión es temporal, por 10 días, debido al incumplimiento de requisitos como la constancia de no adeudo y otros documentos relacionados con deudas anteriores.

Reacción de Sport Boys y su área legal

El equipo rosado considera que esta resolución carece de fundamentos sólidos. En su comunicado, señaló: «Nuestra área legal viene trabajando para interponer el recurso de apelación correspondiente, debido a que encontramos una resolución llena de defectos que atentan contra la competitividad deportiva y leyes de carácter general» .

El asesor legal del club, Jaime Talledo , aseguró que el plan de viabilidad aprobado por SUNAT en octubre de 2024 incluye las deudas cuestionadas. Según Talledo, esas deudas no son exigibles por ahora y, por tanto, el club no estaría obligado a presentar la constancia de no adeudo.

«No es que Sport Boys haya incumplido con pagar alguna de esas cuotas, es que simplemente no le corresponde todavía conforme al plan de viabilidad» , explicó en GOLPERU .

¿Qué sigue para Sport Boys?

La apelación de Sport Boys será clave para definir si puede disputar la Liga 1 2025 . El club del Callao confía en revertir la medida, basándose en la interpretación de las normas y el cumplimiento de su plan de viabilidad.