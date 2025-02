SJL es el distrito más extorsionado

La Policía Nacional del Perú reveló datos con respecto a los casos de extorsión en el año 2024. Arrojando alarmantes cifras dentro de los distritos limeños. En primer lugar, está ubicado San Juan de Lurigancho con 1.163 denuncias durante todo el año pasado. Le sigue Cercado de Lima que suma 855 casos reportados a la policía y Comas posee 597 casos.

Por otro lado, los denuncias que reportaron menos denuncias por extorsión son Pueblo Libre con 31, Santa Rosa con 18 y Pucusana con 17.

Leer también [Agustino: PNP detiene a presunto cabecilla de banda delincuencial]

No obstante, es importante señalar que hay un porcentaje importante de extorsiones que no se denuncian a la policía o cualquier otra autoridad y, por ello, las cifras podrían ser mayores. Según algunos especialistas el temor a denunciar y la falta de confianza en las autoridades son factores importantes por los que los ciudadanos víctimas de este delito no acuden a la PNP.