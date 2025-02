SJL: Columnas que sostenian toldo de colegio se cayeron

Tras su diálogo con un medio de prensa, una madre de familia solicitó que el colegio sea reconstruido.

A pocas semanas de que inicie el año escolar 2025, el colegio Abraham Valdelomar, ubicado en la zona de Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho, sufrió la caída del toldo que se encontraba en el patio de comidas del nivel primaria.

Conforme a lo manifestado por los padres de familia, el centro educativo, tiene más de cuarenta años de antigüedad y el toldo habría sido instalado el año pasado a fin de proteger a los estudiantes del intenso calor que se siente durante el verano, sin embargo, la estructura colapsó el último fin de semana.

Tras su diálogo con un medio de prensa, una madre de familia mencionó que las autoridades del colegio aún no les han informado si el inicio de clases será postergado debdo a este incidente, puesto a que estaba pactado para iniciar el próximo diecisiete de marzo.

“El techo que se ha caído gracias a Dios fue en este tiempo donde no están estudiando. Se ha caído con todo el concreto. Supuestamente han organizado que el domingo va a haber esta asamblea general para ver cómo se va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos a dos semanas de comenzar las clases y no puede estar así. Uno que no solamente se ha caído el todo, sino que todo el concreto”, indicó.