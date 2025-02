Christian Domínguez le pidió matrimonio a Karla Tarazona

«Siempre estaré a tu lado», manifestó Christian Domínguez, quien se arrodilló ante Karla Tarazona con un anillo de compromiso.

Christian Domínguez, sorprendió a todos tras pedirle matrimonio a Karla Tarazona. Luego de hacer oficial su reconciliación, el cantante de cumbia y la conductora de televisión decidieron brindar una entrevista en la que explicaron los motivos para darse una segunda oportunidad.

El hecho ocurrió durante el podcast de Kenji Fujimori, en donde el líder de Gran Orquesta Internacional, no dudó en ponerse de rodillas ante a madre de su hijo Valentino. Asimismo, Kenji, le entregó un anillo de compromiso a Domínguez, para que se lo diera a Karla Tarazona, quien se mostró emocionada por el gesto.

“Me quito el sombrero por la persona que eres ahora. Han pasado más de diez años. Volver a conocerte fue una sorpresa muy grata, porque había muchos pasajes que yo decía “Ella no es”, no porque hayas sido mala, sino porque eran cosas que no conocía de ti, quizás por mi inmadurez o por las malas decisiones que tuve, no lo miraba”, comentó Domínguez.

“Si yo pudiera cambiar tu manera de pensar, o borrar esa parte de tu vida, si pudiera estar a tu lado, no como compañero, sino como tu esposo, sería el más feliz. De esta manera, te estoy pidiendo que me des la oportunidad de nuevamente casarte conmigo”, concluyó. Finalmente, Domínguez puso el anillo en el dedo de Tarazona sin exigirle una respuesta inmediata. “Te pongo este anillo para tener una respuesta cuando lo puedas pensar”, precisó.