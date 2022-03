SIS pide a personas sin seguro que verifiquen si ya están afiliados

El Seguro Integral de Salud ha lanzado la campaña “Yo tengo SIS ¿Y tú?” para que toda persona que no cuenta con un seguro de salud o, mejor dicho, piensa que no lo tiene, verifique de una manera rápida y sencilla si ya está afiliada al SIS. Esto se debe a que hay un buen número de residentes en el país que están afiliados al SIS y no lo saben.

Es muy sencillo verificar si estás afiliado y tiene varias formas de hacerlo. Incluso, usted mismo puede averiguarlo directamente a través del aplicativo móvil “Asegúrate e infórmate” o ingresando al enlace de la web www.gob.pe/sis: http://app.sis.gob.pe/SisConsultaEnLinea/Consulta/frmConsultaEnLinea.aspx