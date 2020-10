Sintomas de la lipotimia

La lipotimia es una pérdida breve del conocimiento debido a una disminución del flujo sanguíneo del cerebro, lo que provoca que podamos perder el conocimiento de manera completa o parcial.

CAUSAS

A muchas personas, las emociones fuertes como la ansiedad, el exceso de calor, la fiebre, permanecer en un sitio cerrado o el estrés les puede producir lipotimias. Asimismo, las personas que se realizan extracciones de sangre o las que tienen la presión arterial baja pueden ser más proclives a padecer lipotimias.

Las personas ancianas, las que presentan comorbilidades asociadas, los que toman algunos medicamentos hipotensores, ciertos antidepresivos o los denominados fármacos dopaminérgicos pueden incrementar el riesgo de lipotimias. La polifarmacia puede incrementarlo también.

Otras causas de lipotimia pueden ser: nivel bajo de glucosa en sangre, hambre, deshidratación, incorporarse rápidamente desde una posición estando acostado o el consumo de alcohol o drogas.

Leer también [Sangrecita de pollo: Rica en hierro y proteínas]

SÍNTOMAS

Cuando una persona va a sufrir una lipotimia presentará una serie de signos característicos:

Debilidad.

Palidez.

Sudoración fría.

Visión borrosa.

Pulso débil.

Pérdida momentánea de la conciencia.

PREVENCIÓN

Para prevenir una lipotimia es fundamental hidratarse durante todo el día, especialmente los días de mucho calor, y evitar los lugares cerrados. Además, los especialistas aconsejan que las personas que han sufrido episodios de lipotimia tengan cuidado con los movimientos que realizan y posturas que adoptan.

DIAGNÓSTICO

Los exámenes que pueden realizar los expertos para determinar la causa incluyen:

Análisis de sangre.

Monitorizar del ritmo cardíaco.

Ecocardiografía.

Electrocardiografía.

Radiografía de tórax.

Electroencefalografía.

Leer también [Diferencias entre la influenza y el coronavirus]

TRATAMIENTOS

Ante un episodio de lipotimia, es fundamental que la persona se tumbe en un lugar fresco con las piernas en alto. Cuando hayan desaparecido los síntomas, se le debe ayudar a incorporarse lentamente, revisando que no tiene ningún golpe o lesiones.

Si la víctima no recupera la conciencia, se debe tumbar de lado para que no se ahogue si tiene que vomitar. No obstante, se aconseja acudir al especialista para que valore la situación.

Otros datos

Asimismo, las mujeres embarazadas, las personas con diabetes o los mayores de 50 años deben tener especial cuidado, puesto que puede ser un signo de afecciones más graves.