Siguen ocurriendo violaciones en Condorcanqui, denuncia la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún

Rosemary Pioc Tenazoa cuestiona la reacción del Gobierno y denuncia amenazas en su contra

La profesora Rosemary Pioc Tenazoa, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, ha levantado su voz nuevamente sobre la situación en Condorcanqui, región Amazonas, a un mes y medio de denunciar que 524 niños, niñas y adolescentes fueron violentados sexualmente por sus propios docentes. Según Pioc Tenazoa, los ministros Morgan Quero y Ángela Hernández se han referido al hecho como “prácticas culturales”, lo que ha generado indignación y preocupación en la comunidad.

Reacción del Gobierno

En una entrevista reciente, Pioc Tenazoa expresó su frustración ante la falta de respuesta efectiva por parte del Gobierno. “Vemos la lentitud y también que el Gobierno está haciendo trabajos no articulados. Eso nos preocupa pues los sectores como la sociedad civil, las organizaciones de base, federaciones y líderes no son tomados en cuenta en las actividades que vienen realizando,” afirmó.

Pioc Tenazoa también desmintió las declaraciones del ministro Morgan Quero, quien aseguró haberla invitado a dialogar. “¿En qué momento me ha invitado el ministro? Que no mienta. Él se refiere a cuando yo le exigí que pidiera disculpas por afirmar que las violaciones a niñas son prácticas culturales,” dijo Pioc Tenazoa. La líder Awajún insistió en la necesidad de una mesa intergubernamental para abordar la crisis de manera integral, criticando la falta de coordinación y las visitas esporádicas y poco efectivas de los ministros.

Continuación de las violaciones

El problema persiste. Pioc Tenazoa denunció que las violaciones continúan y que el Estado no está brindando la protección necesaria a las víctimas. “Ayer (viernes) recibí una denuncia de que un niño de nueve años había sido violado por su profesor. Si esto pasa cuando el Estado dice que está trabajando en la zona, ¿qué podemos esperar?” declaró con preocupación.

Además, cuestionó la actuación de los ministros de Educación y de la Mujer, señalando que no están tomando en serio su trabajo. “Ni el ministro de Educación (Morgan Quero) ni la ministra de la Mujer (Ángela Hernández) están tomando en serio su trabajo,” subrayó. Según Pioc Tenazoa, los ministros llegan a la provincia, se encierran y no convocan a las autoridades locales ni a las mujeres para sensibilizar y buscar soluciones efectivas.

Exigencias de la comunidad

La comunidad Awajún exige una intervención inmediata en los sectores más afectados y la llegada de ayuda directa a las zonas necesitadas. “Nosotras exigimos la inmediata intervención a los sectores más afectados, que llegue la ayuda. Que no dejen la ayuda en Bagua porque si entra por allí, nunca va a llegar donde se necesita” manifestó Pioc Tenazoa.

Amenazas y seguridad personal

Rosemary Pioc Tenazoa también ha denunciado recibir amenazas y sentirse insegura debido a su papel en la denuncia de estos crímenes. “No, yo no estoy segura. No ando tranquila porque estoy recibiendo amenazas e, incluso, casi me agreden. He pedido medidas de protección” declaró, resaltando la gravedad de la situación y la urgencia de una respuesta efectiva por parte del Estado.

La comunidad Awajún, encabezada por Pioc Tenazoa, sigue luchando por justicia y protección para las víctimas, insistiendo en la necesidad de acciones concretas y coordinadas para resolver esta crisis.