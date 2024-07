Ataques con drones rusos dejan sin electricidad a miles en Ucrania

Poltava, Sumi y Cherníguiv fueron las localidades más afectadas por los ataques, que también causaron daños en infraestructura ferroviaria y dejaron víctimas mortales en Mykolaiv

Este sábado, Rusia llevó a cabo un ataque con drones contra las instalaciones del operador del sistema de transmisión de electricidad en las regiones de Poltava (centro), Sumi (noreste) y Cherníguiv (norte) en Ucrania, dejando a miles de personas sin suministro eléctrico. La empresa Ukrenergo informó en su canal de Telegram que, aunque la mayoría de los consumidores han visto restablecido el suministro, los trabajos continúan para otras miles de personas afectadas.

En la región de Poltava, casi 4,000 personas quedaron sin electricidad y 700 sin agua debido al ataque en el distrito de Migorod. La Administración Regional Militar confirmó estos datos, destacando el impacto significativo en la infraestructura civil. Por su parte, el gobernador de Cherníguiv, Viacheslav Chaus, señaló que las infraestructuras energéticas fueron alcanzadas, aunque no especificó el número de consumidores afectados.

Además, en la región oriental de Kharkov, Rusia bombardeó la infraestructura ferroviaria, resultando en heridas para cuatro empleados de la empresa ferroviaria Ukrzaliznytsia (UZ). En total, Rusia lanzó tres misiles balísticos durante la noche, un misil de crucero y 16 drones iraníes Shahed, además de un dron no especificado. Kiev también fue atacada, según la Fuerza Aérea ucraniana, que logró derribar 12 vehículos aéreos no tripulados y un dron no especificado.

Ataque en Mykolaiv

En un hecho separado, un bombardeo ruso en un parque infantil de Mykolaiv, una ciudad del sur de Ucrania, dejó al menos tres muertos, incluyendo un niño, y otras cinco personas resultaron heridas. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informó sobre el incidente a través de Telegram, condenando el ataque y calificándolo de “terror” ruso. Zelensky, actualmente de visita en el Reino Unido, reiteró su llamado a los aliados occidentales para proporcionar más sistemas de defensa antiaérea a Ucrania.

El alcalde de Mykolaiv, Oleksander Senkevich, confirmó el balance provisional de tres muertos y lamentó que el ataque golpeara una zona residencial. El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andri Yermak, también condenó el ataque en sus redes sociales, subrayando que los rusos habían atacado a civiles.

Mykolaiv, situada a unos 50 kilómetros del río Dniéper, ha permanecido relativamente a salvo de los ataques desde que Kiev retomó la ciudad vecina de Kherson en noviembre de 2022. Sin embargo, este reciente ataque subraya la continua amenaza que representan las fuerzas rusas para las zonas residenciales y la infraestructura crítica en Ucrania.

El presidente Zelensky enfatizó la necesidad de incrementar la presión internacional sobre Rusia para detener esta destrucción y proteger la vida de los ciudadanos ucranianos, pidiendo nuevas soluciones para apoyar la defensa de Ucrania frente a los constantes ataques.