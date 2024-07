Día del Pollo a la Brasa, emblemático plato peruano

Arequipa y Trujillo lideran consumo de emblemático plato peruano después de Lima.

Este domingo 21 de julio, Perú celebra el Día del Pollo a la Brasa, uno de los platos más emblemáticos y consumidos en el país, superando incluso a otros favoritos nacionales como el ceviche y el lomo saltado. La demanda de pollo a la brasa ha crecido exponencialmente en diversas ciudades, con Arequipa y Trujillo destacando después de Lima en el consumo de este delicioso plato.

La plataforma de delivery PedidosYa reveló en un estudio que Arequipa y Trujillo son las ciudades donde más se consume pollo a la brasa, después de Lima. Este plato se ha convertido en una opción popular para celebraciones especiales y reuniones familiares, siendo el domingo el día de la semana con más pedidos. En Lima, los distritos de Santiago de Surco, Miraflores y el Cercado de Lima lideran el consumo, reflejando la pasión de los peruanos por este manjar.

Origen y evolución del plato

El pollo a la brasa tiene su origen en la década de 1950, cuando Roger Schuler decidió cocinar pollos utilizando un sistema de rotación. Así nació el primer restaurante especializado en este plato, que rápidamente ganó popularidad. Desde entonces, el pollo a la brasa se ha extendido por todo el país y el mundo, adaptándose a las preferencias locales y presentando variaciones en las guarniciones.

Según la plataforma digital PedidosYa, las papas nativas y el ají de casa son los acompañamientos preferidos por los peruanos. Rompiendo con lo tradicional, muchos también optan por acompañar su pedido con sopa criolla, wantán frito y pan campesino. En cuanto a las bebidas, las más solicitadas son Inca Kola y chicha morada.

¿Pollo para el desayuno?

La data de PedidosYa revela que para los peruanos el tiempo no es un obstáculo para disfrutar de un delicioso pollo a la brasa. Aunque las horas de almuerzo y cena son las preferidas para ordenar este plato por delivery, la demanda no se limita a estos momentos del día. También se registran pedidos entre las 07:00 y las 9:00 horas, lo que sugiere que algunos incluso disfrutan de este plato en el desayuno. Además, no es raro encontrar pedidos realizados en la madrugada, lo que destaca la versatilidad del pollo a la brasa como una opción que trasciende los horarios tradicionales.

Lee también:

El estudio refleja, además, una tendencia creciente del consumo de este tradicional potaje. Se ha registrado un aumento del 30 % en comparación con el año anterior. Este incremento se ve respaldado por las excelentes promociones de PedidosYa en pollo a la brasa y por el hecho de que es la única aplicación del mercado que no cobra tarifas adicionales fuera del costo de envío, haciendo la opción aún más atractiva. La plataforma está en constante búsqueda de ofrecer opciones accesibles, facilitando que más personas confíen en sus servicios para disfrutar del delicioso pollo a la brasa.