Si te devolvieron poco, haz esto y recibe más reintegro

JORGE MILLA, DE COMISIÓN AD HOC DEL FONAVI, REVELA PASOS SEGUIR PARA NO PERDER TUS APORTES

Por: Gino Zárate

Tras el inicio de los pagos del segundo reintegro Fonavi en agosto último, si bien hay fonavistas que vienen cobrando montos considerables también están los que vienen recibiendo montos mínimos. Ante ello, El Men charló con Jorge Milla, miembro fonavista de la comisión Ad Hoc, quien explica el por qué de esto y detalla qué hacer para que más ex aportantes obtengan montos mayores.

Milla exhortó a los fonavistas a seguir presentando diversa información, ya sea resolución de jubilación o boletas y reveló que la comisión Ad Hoc ya evalúa el próximo grupo de pago y, según se vayan detectando nuevos aportes, se decidirá si será Grupo2 1 o un tercer reintegro.

¿Por qué ha habido casos de fonavistas que han cobrado montos mínimos como de 300 o 400 soles?

Se debe a que la secretaría técnica, para ejecutar el grupo de pago, hace el cierre de padrón con varios meses de anticipación, varios meses antes que se apruebe el padrón. Ellos cierran padrón, en el grupo 20 en diciembre que fue alrededor de 64 mil fonavistas, se usó un padrón entregado por la ONP antes de la pandemia, por eso que hay fonavistas que han cobrado menos de lo que deberían cobrar. Un caso de un fonavista que cobró trescientos noventa y tantos soles, no era jubilado, se ha jubilado el año pasado, él ha venido, se ha revisado y efectivamente él debería cobrar más de 4 mil soles.

¿Entonces qué hacer para cobrar su verdadera devolución?

Presentar un recurso de reconsideración, adjuntando su resolución de jubilación, su cuadro de resumen y en el caso de las personas que tengan boletas tiene que presentar sus boletas.

¿Si no tuviese alguno de esos documentos que menciona?

Si son jubilados de la ONP pueden acercarse a la ONP a pedir una copia de su resolución de jubilación y su cuadro de resumen.

¿Ese proceso qué tiempo demora?

La ONP lo da de manera inmediata, cuando es el titular van a la ONP y les proveen.

¿Una vez que se obtiene esa documentación?

Presentan un escrito de reconsideración, pidiendo se revise ese monto dado, ahora, si tienen boletas, las boletas establecen el aporte que se hizo al Fonavi, entonces las boletas tienen el contenido de aportaciones, con eso también se puede plantear una reconsideración.

Si fuera el caso de que hago todos mis papeles, obviamente tengo mayores posibilidades de salir en una próxima lista de reintegro

Los reintegros son ya definitivos: si no hay aporte de información por parte del fonavista, eso hay que tener pendiente, el fonavista tiene derecho a un reintegro. Si después de cobrado el reintegro, el fonavista no plantea una reconsideración o una apelación, ahí acabó su devolución, ya no va a ser programado en otro grupo de pago.

Leer también [Anuncian fecha estimada de publicación de ley de aumento a FF.AA. y PNP]

MUCHOS FONAVISTAS NO HAN IDO A COBRAR

Hay fonavistas de listas anteriores que no han cobrado, ¿cuál es el promedio que queda pendiente?

Del grupo de diciembre alrededor del 60% de fonavistas aún no ha cobrado, en reintegro 1 alrededor de 40 mil fonavistas que todavía no han cobrado. En este grupo, Reintegro 2, como ya se trata de fonavistas de menos edad, de los 130 mil fonavistas más o menos que están vivos, hasta el día miércoles más de 80 mil fonavistas han cobrado. Este grupo tienen en promedio 69 mil fonavistas fallecidos, ellos sí tienen un proceso porque una vez presentados los documentos al Banco de la Nación, son 45 días de plazo para que otras personas que se consideren con derecho a cobrar el aporte Fonavi de su familiar puedan presentarse al Banco de la Nación, entonces el tema de los herederos no es un cobro inmediato.

Se tiene pautadas dos opciones: un tercer reintegro o Lista 21, ¿cuál es la diferencia entre cada uno y a qué apuntan?

Tenemos un inconveniente: a la secretaría técnica se le ha reducido el presupuesto. Bueno, también no tenía más presupuesto que ahora, eso perjudica el proceso de devolución, no es fácil que los grupos de pago sean frecuentes, eso hace que los grupos de pago no sean tan numerosos, entonces la pretensión de la comisión Ad Hoc es que el siguiente pago sea una mixtura de grupo de Reintegro y fonavistas nuevos. Pero, con los recursos que tiene la secretaria técnica en este momento es imposible, tenemos que decidir o un grupo más de reintegro o un grupo de fonavistas que no han cobrado. Hay que ver cuántos de estos fonavistas hasta la fecha están en condiciones de acceder al pago, aquellos fonavistas que nunca cobraron. Entonces, se ha pedido el informe a la secretaría técnica para que nos dé la información a la fecha de cuántos fonavistas que nunca cobraron ya han acreditado sus periodos o sus aportaciones, de tal manera que en base a eso podamos decidir si el próximo grupo es reintegro o lista 21 que abarca a fonavistas que a la fecha no han recibido un sol. Queremos abarcar a los más que se puede, pero no limita el presupuesto, esperamos que cuando se discuta el presupuesto del 2025 nos den una partida para abarcar al menos un promedio de 250 mil fonavistas. Si hubiera más dinero en el fondo pagaríamos a más, pero no hay, el estado no paga la deuda con nosotros, por lo pronto, estimamos que en noviembre sale una nueva lista: Reintegro 3 o Lista 21, pero sale.

Leer también: