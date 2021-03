“Si no gano, él se va”

Barcelona vive una crisis institucional a solo cuatro días de las elecciones presidenciales en el club azulgrana. Y uno de los temas más importantes es la continuidad de la estrella del plantel que dirige Ronald Koeman: el crack argentino Lionel Messi.

Joan Laporta sabe que si no gana elecciones en Barcelona lo más probable es que Lionel Messi deje el equipo.

Joan Laporta, que lucha por volver a la presidencia de Barza, señaló que si no gana las elecciones del 7 de junio, se descartará la permanencia de Lionel. “Messi valorará la propuesta que le haremos. Estoy convencido de que si ganan los otros candidatos, Messi no seguirá en el Barza, si gano yo, seguirá. No quedó contento con la etapa de Freixa de directivo”, señaló.

También sostuvo que Messi no tiene como prioridad el dinero para continuar en Barcelona. “No se guía solo por el dinero. Quiere un equipo competitivo para ganar. Estoy convencido que va a escuchar mi propuesta. Y también estoy casi convencido que si gana otro no se va a quedar“, agregó.

Laporta, además, dijo que Messi es básico en el aspecto económico del club. “Messi tiene un retorno muy importante. Representa un 30% de los ingresos y cuesta alrededor del 8%. Además lo mejor es el retorno emocional y deportivo, con todo lo que nos ha dado. Ese es mi gran objetivo, y tienen aún dos o tres años”.

“Con Leo tengo gran relación y la propuesta que haga la valorará. Si no gano, estoy seguro que Leo no seguirá en el Barza“, culminó Joan laporta sobre su excelente relación con Messi, que aún no define su futuro en medio del interés de PSG y Manchester City.