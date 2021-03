Vecinos y Municipio de Ate impiden invasión de terrenos

La alcaldía de Ate y los vecinos agrupados en la Asociación Vecinal (ASOVABAP), impidieron que un grupo de traficantes de terrenos encabezado por Iván Romero Cabana, logre ingresar de manera ilegal para invadir la zona de Barbadillo – Ate.

“Nosotros rechazamos de manera contundente y enfática cualquier tipo de invasión que se quiera realizar en el distrito de Ate, no vamos a entregar constancia de posesión, ni tampoco visado de planos a aquellas organizaciones que no se encuentran debidamente acreditadas y que no hayan sido reconocidas en su debida oportunidad”, aseguró el Alcalde del distrito de Ate, Edde Cuellar.

Y añadió que: “Hay muchas personas de manera inescrupulosa que vienen indicando que cuentan con el apoyo de la municipalidad, pero no es así, la municipalidad es clara y contundente en ese sentido, no vamos a permitir más invasiones en la Arenera San Martín – Ate”.

Entre tanto, los dirigentes vecinales agrupados en la ASOVAPAB, anotaron que harán respetar los principios de autoridad y pidieron que Iván Romero Cabana sea investigado y sancionado severamente por las autoridades judiciales.

“Las personas que han sido estafadas con una supuesta venta de lotes de terrenos en la zona de Barbadillo – Ate deben denuncia estos hechos que constituyen delito de estafa ante las autoridades correspondientes como la Policía Nacional y la Fiscalía del distrito de Ate Vitarte”, sostuvo Francisco Avendaño, presidente de la Asociación de vecinos.

Asimismo, alertó que los invasores intentan ahora, a través de Juan de la Piedra y Humberto La Rosa, sorprender al Ministerio de Cultura y para ello han creado un falso patronato cuya intención es tomar el control de la zona arqueológica “Catalina Huanca”.

Según explicaron su estrategia radica en ceder terrenos que reclama como suyos, que se encuentran en litigio en el Ministerio de Salud, con la falsa iniciativa de que este espacio se disponga para instalar una planta de oxígeno.