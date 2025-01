“Si acreditas tus aportaciones, puede recibir varios reintegros”

PRESIDENTE FONAVISTA, LUIS LUZURIAGA, DETALLA CÓMO ACTUALIZAR TU INFORMACIÓN PARA COBRAR MÁS

Por: Gino Zárate C.

Uno de los objetivos a concretar este 2025 por parte de la comisión Ad Hoc Fonavi es lograr que la mayor cantidad de exaportantes puedan acreditar y cobrar todos sus aportes hechos al extinto fondo de vivienda. En diálogo exclusivo con El Men, Luis Luzuriaga Garibotto, presidente de la comisión y máximo representante de los fonavistas, reveló las limitaciones del proceso y explicó como se está trabajando para implementar de manera más eficiente la acreditación de aportaciones, vital para armar los futuros reintegros y conformar los nuevos grupos con sus aportaciones reconocidas.

-¿Cuál es la traba más común de un fonavista para acreditar sus aportes?

A partir de la ley 31173 y su complemento, la ley del ante año pasado, la 31928, la que permite que se comiencen a devolver las aportaciones, todo lo que se está haciendo es un “pago a cuenta” hasta la cancelación total, el proceso tiene un objetivo que es las aportaciones, eso es invariable ya, ¿cómo llegar a hacer eso?, ese es el problema, sabiendo que los libros de planilla muchas veces no existen o están en manos de terceros, o el fonavista tiene boletas de pago, todas esa cuestiones por ejemplo, cómo debe ordenarse y presentarse esa información, es otro problema. No es presentar todo y ya, la secretaría técnica no tiene personal, no es la ONP.

La secretaría técnica no se va encargar de revisar papel por papel, porque si no, nunca acabaría, todas las semanas se reciben 6 mil solicitudes en todo el país, por mesa de partes o vía virtual, te imaginas lo que es revisar 6 mil solicitudes semana a semana, y en pleno proceso que está en marcha, salvo las grandes empresas que sí han remitido información detallada, tienen sistemas informáticos y todo lo han informatizado.

-Los Fonavistas van a la secretaría técnica, dejan sus boletas, sus documentos y el trámite no solo es así…

Esa información no se presenta en bruto, la secretaría técnica no tiene personal para ponerse a revisar, mucha documentación llega en fotocopias y en muchos casos fotocopias mal hechas, nosotros mismos pasamos por esa problemática, pedimos traer los originales para de ahí sacar la información.

-¿Cuál es la forma ideal de presentar documentación; llevar copias, todo en un solo documento o qué?

Bueno, hacer un documento sustentando su pedido en la norma, por eso que en la norma se ha puesto como “documentación supletoria”.

-¿El fonavista no debe presentar documento por documento? ¿una solicitud solamente?

El que presente documento por documento lo puede hacer, pero debe complementarlo o hacerlo mejor de frente si lo va hacer por primera vez. La fotocopia puede servir para hacer un poco la contrapartida, la corroboración, con eso hago un muestreo y pasa, todo eso nos ha permitido observar cómo es el proceso con cada fonavista, cuáles son los problemas, los límites que tiene el proceso.

La ley dice “devuélvase”, si hubiera voluntad política no tendríamos que estar pasando por esta situación, pero como no hay voluntad política y menos recursos, tenemos que recurrir a esta situación para acreditar las aportaciones que es lo que se va a devolver, ¿Qué hacer en ese contexto? cómo presentar la información para que el tema no se retarde, ¿qué tenemos que presentar? De repente, recursos de queja recursos administrativos mucho más eficientes para que se acelere el tema, una vez que se supere esa situación, ya hemos conversado con la secretaría técnica que nos den una oficina para trabajar, este año ha servido para ir viendo cómo ha ido el proceso, ya sabemos cómo es el proceso, ya lo conocemos a la perfección, el proceso operativo ya lo sabemos.

“FONAVISTA PUEDE RECIBIR VARIOS REINTERGOS”

¿Los Fonavistas que han logrado acreditar sus aportaciones cobran en el reintegro o en los grupos?

Los que salieron en grupos anteriores es un reintegro, hay una situación que se tiene que dilucidar a nivel de comisión, lo que se está haciendo con ellos es actualizar el aporte que se les dio, eso que se les dio la vez pasada es pago a cuenta digamos, como la norma establece que tienen que entregarse actualizadas las aportaciones y como ese adelanto es a cuenta de las aportaciones, entonces tiene que actualizarse. Se está reintegrando la actualización de esos aportes adelantados por eso se llama “grupo de reintegro”.

Ahora con los nuevos: ellos van a recibir de golpe todo lo que pueda salir, ya no va a haber dos partes para ellos, o salen con la fórmula en caso no haya aportaciones identificadas, o salen también con sus aportaciones actualizadas.

Muchos que han cobrado 20 mil soles en Grupo 20, Grupo 21, porque ya sale directamente un solo pago, en los reintegros también igual, se actualiza y en caso que haya aportaciones, también han salido con 20 mil, 30 mil soles.

-El fonavista ¿cuántos reintegros puede recibir?

Tres, cuatro, cinco, etc. Hasta que se cancele el total de sus aportaciones.

-Puede volver a salir en otra lista y así sucesivamente

Por ejemplo, un fonavista consigue boletas de pago, de información de sus aportaciones; por ejemplo, del 80 a 85, en una empresa, lo presenta, le dan su reintegro. De ahí continúa, consigue del 87 al 92, presenta, le reintegran, hasta el 95 le reintegran, etc. Así es el tema.

-La tarea hoy es lograr que el fonavista sepa cuál es el proceso para acreditar sus aportes

Como acreditar sus aportaciones, y sus periodos, dicho sea de paso, es un problemón: la fórmula solo se basa en determinados periodos remunerativos, se saca el promedio de cada periodo y sobre eso se hace la fórmula, y sale el monto del bono. Esa información es la que está registrada en su bono, te dicen: ‘pero si yo he trabajado completo’, Sí, efectivamente, pero para tu bono, es diciembre del 91 hasta noviembre del 92 y después del 86 para atrás, ¿y lo demás? en el aire.

Porque la ONP no verifica eso, eso dice la ley, ¿cómo tienen que hacer ellos por ejemplo? Es un tema que tenemos que resolver con la ONP. Lo primero que tiene que acreditarse es lo que aportó, si se acredita las aportaciones, eso por el lado del empleador, eso está vigente, se manda la información y están registrados todas las aportaciones con sus periodos, no hay problema. Pero si están divididos sus periodos, primero tiene que acreditarse los meses, a través de la ONP básicamente o a través del estado, los que son trabajadores estatales, primero hay que acreditar los períodos, eso ya pasó, ya ocurrió del 2015 al 2019, le dieron a un millón cien mil, que ya están acreditados con sus periodos y aportaciones.

-¿Cómo ayudan al fonavista qué desconoce todo esto?

Acercándose al Jirón Carabaya 721 en Lima, al local de la asociación, podemos guiar a los hermanos fonavistas. Acá luchamos todos.

