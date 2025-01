“El caso Keiko está muerto y se va a enterrar o cremar”

ABOGADO WILBER MEDINA AFIRMA TEMA ‘CÓCTELES’ ESTÁ CONTAMINADO Y SERÁ ARCHIVADO

Por: Pablo Boggiano B.

Errores flagrantes y de vicio por parte de la fiscalía provocaron que el llamado “Caso Cócteles” que tiene como principal investigada a Keiko Fujimori, retorne a ‘investigación preparatoria’. Para el abogado Wilber Medina, la acusación fiscal que encabezaba hasta el momento Domingo Pérez falló en fondo y forma, ya que forzosamente, se pretendía configurar un delito de lavado de activos en organización criminal, para lo cual se comprometió a decenas de personas, convirtiéndolo en un caso inmanejable.

En charla exclusiva con “El Men”, el reconocido letrado, quien junto a Philip Butters, logró que el acuerdo Odebrecht sea finalmente publicado, sostuvo que el Caso Cócteles, que ha sido uno de los más emblemáticos en el contexto de las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción relacionados con la citada constructora brasileña, está “legalmente muerto” y por tanto corresponde su archivamiento.

-¿Se ha politizado hasta el extremo el “Caso Cócteles”?

Claro, como todos los casos que lleva el equipo especial Lava Jato.

-Que el Juez devuelva 19 veces un expediente a José Domingo Pérez ya es bastante irregular…

Eso no está previsto en la ley. El juez que ha aceptado tanta rectificación pone en duda su imparcialidad, ya parece un acusador, parece que dijera: “arregla hasta que pueda acusar”, ese es Zuñiga Urday, quien por vergüenza e incompetencia renunció, pero Janet Tello no acepta su renuncia, atroz, incluso la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, dijo clarito que devolverle 19 veces un expediente es un barbarismo.

-Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, ha pedido apartar al fiscal José Domingo Pérez y al juez de investigación preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, quienes han estado a cargo del proceso

Ese juez se ha convertido pues en un juez activista.

-Hay 2 cuestionamientos determinantes; el primero, se copia la figura del Habeas Corpus de Chlimper ante el TC; el segundo, la supuesta intromisión del TC que facilita este antecedente para anular la acusación fiscal contra Fujimori

No, no, a ver, lo que pasa es que toda la investigación del caso es una unidad. Si ya se contaminó con uno, se contamina con todos, además no te olvides que los otros investigados, también están denunciando lo mismo, lo que ocurre es que todavía no llegan sus casos al Tribunal Constitucional, más de 20 investigados han interpuesto acciones similares.

“PROCESO REGRESA A MARZO DEL 2021”

-¿Es regular que en procesos de este tipo interfiera el TC?

Toda persona que se sienta vulnerada en su derecho, en un proceso que lo cuestionó a nivel judicial no consigue su objetivo, puede perfectamente llevar el caso al “Habeas Corpus” o acción de amparo, que son acciones que terminan en el Tribunal Constitucional, es lo que ha ocurrido en el caso de Arsenio Oré y el caso de José Chlimper.

El caso de Briceño, por ejemplo, el denunció lo mismo, pero le dieron la razón en la Corte Suprema, ya no fue necesario acudir al TC, por eso que los otros que todavía no tienen decisiones a su favor en ese sentido están pidiendo que se extienda los efectos de la sentencia a ellos, porque contra ellos también se han cometido los mismos vicios, y lo que ha hecho el tribunal es declarar fundada esa extensión y anular todo el juicio oral.

.Se ordenó regresar a “investigación preparatoria”

Se regresa a marzo del 2021, que se vuelva a rehacer la acusación, vuelven hacer la acusación, presentan una nueva acusación corrigiendo los errores

-Citando ese efecto ¿en dónde radica el error de la fiscalía?

De fondo, que no hay lavado de activos y le han dado lavado de activos. De forma, que a todos se ha metido en una sola investigación, a distintas personas que tienen distintos niveles de delito, no todos comenten “lavado”: hay algunos que cometen obstrucción a la justicia, hay algunos que cometen fraude en la administración de persona jurídica, etc.

A todos se ha metido en un mismo bolsón, eso es procesalmente inviable, lo que ha provocado todos los vicios, que ha cometido Domingo Pérez.

“EL JUEZ LO VA ARCHIVAR”

-Que vuelva esto a investigación preparatoria no quiere decir que Keiko Fujimori sea inocente

A ver, Keiko, tú y yo somos inocentes, y todos los peruanos, hasta que un juez no imponga una condena, no digan “a Keiko se le declara inocente”, Keiko no es culpable, es inocente como tú, yo y cualquier persona que camine en la calle y no tenga sentencia.

No es que la declaren inocente, Keiko es inocente, como tú eres inocente, como yo soy inocente. Vamos a dejar de ser inocentes cuando nos impongan una condena firme, dejamos de ser inocentes y pasamos a ser condenados y cumplir una sentencia.

-¿Cree que Domingo Pérez se aparte del caso?

Debería hacerlo y si lo hiciera, llaman a otro y el otro, que llega más fresco, llevará la investigación con mayor objetividad

-¿Qué va a pasar con este “Caso Cócteles”?

Va a venir que va a bajar a investigación preparatoria, para que se vuelva hacer la acusación tiene que ser una “acusación”, pero como no la van a poder hacer, va regresar al juez y el juez lo va archivar.

El caso Keiko Fujimori ya murió, lo que queda decidir, es si ese cuerpo lo vamos a cremar o lo vamos a enterrar, baja el caso y vamos a ver si enterramos al muerto o lo vamos a cremar en un nicho, el caso está muerto.

LEY.- Letrado ganó en el TC publicación de acuerdo Fiscalía- Odebrecht.