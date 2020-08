Sepa qué hacer para evitar los resfríos en épocas de pandemia

En época de invierno que vienen los resfríos ahora es diferente, pues con la pandemia del coronavirus debemos ser más cuidadosos. Es necesario tomar todas precauciones para no enfermarnos y, sin duda, haremos caso a las recomendaciones del médico.

Ahora más que nunca debemos protegernos y cuidar nuestra salud

En ese sentido, la Agencia de Noticias Andina, realizó un informe con declaraciones del neumólogo Oscar Gayoso quién explicó lo siguiente:

Los cambios bruscos de temperatura influyen sobre nuestras defensas pues afectan la labor de ciertas células responsables de mantener limpias nuestras vías respiratorias y el cuerpo. Por eso la recomendación frecuente a los pacientes es que mejor se abriguen. Aquí la nota de Andina.

NO DESABRIGARSE

¿Por qué abrigarse es la recomendación habitual? eso, afirmó el galeno del hospital Cayetano Heredia, evita que se paralicen los cilios, unos pelitos que cubren las células respiratorias responsables de hacer limpieza de la mucosa desde la nariz hasta los pulmones.

Pero también impide que se paralicen los macrófagos, células del sistema inmunológico que se comen microbios, bacterias, virus y cualquier sustancia extraña que pueda ser una amenaza para el cuerpo, señaló a la Agencia Andina.

“Si los cilios y los macrófagos se paralizan no podrán cumplir su tarea de ser una especie de baja policía pues las secreciones que generan las ingerimos por la garganta, y eliminamos sin darnos cuenta. Si no se limpian los bichos, generarán problemas. Por eso abrigarse es tan importante, no hasta sudar sino hasta sentirse reconfortado”, comenta.

EVITAR EL CIGARRILLO

Otras prácticas que hay que evitar en esta época del año son fumar o estar cerca de personas que fuman pues el humo es un elemento que paraliza con mayor potencia a ambas células (cilios y macrófagos) e inflaman los pulmones, señaló el especialista.

Tampoco hay que beber licor porque además de impedir que los cilios y macrófagos cumplan su tarea, la persona que lo hace en exceso tiende a dormirse profundamente y al hacerlo puede aspirar el contenido de su boca, esófago o estómago y enviarlo hacia el pulmón.

“Los pulmones están hechos para recibir aire y no saliva ni contenidos alimentarios, de ingresar estos desechos hacia ellos se infectarán de todas maneras”, manifestó.

RECOMENDACIONES

Para Gayoso existen algunos consejos de nuestros antepasados totalmente vigentes en este siglo, sobre todo en esta época del año cuando al calor y el brillo solar de la mañana, le suceden tardes con brisas de aire frescas.

Comer y dormir bien, son formas de vivir saludable como entrar vestido y salir vestido del baño luego de darse una ducha. “No importa que el agua sea fría o caliente, lo sano es no exponerse a corrientes de aire para evitar el resfrío”.

Colocarse medias a la hora de dormir o usar una bufanda también es pertinente en esta época del año, sobre todo cuando llegue el invierno, pues a través de la respiración y los pies el cuerpo pierde su calor, precisó el neumólogo.

Tomar bebidas calientes como mates puede ser reconfortante, pero lo más efectivo será reforzar medidas de cuarentena para evitar contagios, tal como se ha dispuesto para frenar la expansión del coronavirus, indicó el especialista.

LAS VACUNAS

La aplicación de vacunas contra la influenza y la neumonía son otras opciones para prevenir gripes o resfríos que por un mal tratamiento pueden afectar gravemente las vías respiratorias.

Contra la influenza recordó que la vacuna se coloca una vez al año y que su efecto de protección dura seis meses. Pueden aplicársela personas adultas de manera gratuita en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud.

“Los problemas respiratorios son virales y de diferente tipo, la mayoría son benignos, pero los causados por la influenza son los que generan más problemas. Por eso aconsejamos a la gente colocarse la vacuna antes de que comience el invierno para asegurar sus defensas.”

A los adultos mayores los exhortó a aplicarse la vacuna contra el neumococo a fin de evitar la neumonía. Inclusive, aclaró, esta puede recibirse a partir de los 60 años pues es de una sola aplicación y los protegerá para siempre.