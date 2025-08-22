Sentencia del TC no servirá para anular investigacion contra Pedro Castillo

Pese a ello, abogado de exmandatario dice que pedirá la nulidad de las indagaciones invocando resolución.
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que limita las investigaciones fiscales a Dina Boluarte, y a cualquier presidente de la República en ejercicio, no favorecerá al detenido exmandatario Pedro Castillo, procesado por el golpe de Estado de 2022 y por actos de corrupción. Especialistas coincidieron en que ese fallo, publicado el 19 de agosto, no es retroactivo.
Por lo que el golpista no podrá invocarlo para pedir la anulación de pesquisas que se desplegaron cuando era mandatario (2021-2022). El penalista César Nakazaki explicó que el TC ha aclarado, por ejemplo, que de ahora en adelante los fiscales están prohibidos de allanar Palacio de Gobierno, como lo hicieron durante el mandato de Castillo.
“El Tribunal Constitucional ha marcado bien que como se trataba de una situación que no estaba definida, que había interpretaciones en contrario, recién queda claro que esto va de acá para adelante (…) No creo que (Castillo) pueda utilizar la sentencia como algún tipo de argumento jurídico para tratar de activar algo”, alegó.
Nakazaki, no obstante, argumentó que esa resolución sí puede ser usada por el profesor chotano como “arma política” para reclamar un trato diferenciado con respecto a Boluarte, quien no podrá ser investigada hasta 28 de julio de 2026. Pero el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, tiene una interpretación distinta. Aseveró que la sentencia del TC sí tiene efectos en procesos penales previos a su emisión y por eso pedirá la nulidad de los actos realizados contra su patrocinado cuando se encontraba en funciones.