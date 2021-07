Semillas que previenen y ayudan a aliviar los efectos del cáncer

Hasta la fecha, la evidencia hallada en las distintas investigaciones científicas, han dejado claro que no existe ningún alimento, bebida, dieta o planta capaz de sustituir o superar el tratamiento para el cáncer que se pauta a los pacientes. Sin embargo, eso no quiere decir que, en la búsqueda de formas para mejorar el tratamiento existente, no se considere el potencial que puedan tener las semillas, por ejemplo.

Las pepas de linaza, calabaza y manzana contienen nutrientes y antioxidantes que pueden resultar un gran alivio

Hay ciertos compuestos y propiedades que podrían ser útiles a la hora de ofrecer mayores beneficios a los pacientes, en especial para los adultos mayores. No obstante, la gran mayoría de los investigadores coincide en que es necesario realizar más estudios clínicos. Asimismo, es preciso, por supuesto, continuar profundizando en los temas, ya que aún hay muchos aspectos que no están claros.

El consumo moderado de semillas, dentro de una dieta equilibrada y variada, puede brindar beneficios a la salud y ayudar a aliviar los síntomas del cáncer. Sin embargo, no ayuda a curar el cáncer de ninguna manera.

SEMILLAS DE CALABAZA

Las semillas de calabaza son muy apreciadas por los expertos de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con ellos, esta semilla es rica en zinc, sustancia esencial para la salud. Para un mejor aprovechamiento, se recomienda comprarlas sin cascara. A continuación, te diremos todos los beneficios que puedes obtener con solo consumirla.

De acuerdo con estudios resientes, las semillas de calabaza cuentan con propiedades anticancerígenas. En otras palabras, quienes lo consumen ayudan a combatir las células cancerosas. Por si fuera poco, cuenta con propiedades antinflamatorias.

Según otro estudio realizado en Alemania, el consumo regular de esta semilla ayuda a las mujeres que pasan por la etapa de la menopausia y aliviar el cáncer en los adultos mayores. Los estudios revelaron que quienes la consumieron a diario tenían 23 % menos probabilidades de desarrollar cáncer.

SEMILLAS DE LINO

Las semillas de lino destacan por su alto contenido en omega3. Contienen, además, compuestos llamados lignanos y fibra dietética que tienen múltiples beneficios para nuestra salud: previenen el estreñimiento, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la osteoporosis.

La linaza posee así tres elementos que pueden reducir el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer: el ácido alfa-linolénico, un ácido graso esencial omega-3; los lignanos, que son fitoestrógenos y antioxidantes; y la fibra dietética.

Las semillas de lino tienen varios nutrientes y son una fuente de ácido alfa-linoleico. Con todo, esto no quiere decir su consumo regular pueda tener un efecto anticancerígeno. Esto ha sido demostrado en varias investigaciones.

En un estudio reciente, se llegó a las siguientes conclusiones:

Algunos estudios hechos en animales han sugerido la posibilidad de que el consumo de ácidos grasos omega 3 podría reducir el riesgo de sufrir de cáncer de mama. Sin embargo, habría que seguir profundizando al respecto y realizar más estudios clínicos en seres humanos.

La mayoría de los estudios experimentales indica que las semillas de lino aumentan o mantienen la eficacia del tamoxifeno a la hora de frenar la proliferación de células cancerígenas.

Es necesario realizar más estudios clínicos para confirmar que existe una relación y respectiva eficacia de las semillas de lino con el tamoxifeno.

SEMILLA DE MANZANA

Las semillas de manzana están catalogadas por muchos expertos como uno de los ingredientes naturales anticancerígenos más potentes. Está científicamente comprobado que estas semillas tienen una acción que podría inhibir el crecimiento de las células malignas en diferentes tipos de cánceres como:

Colon, pulmones, próstata, páncreas, mama y estómago. Los compuestos fitoquímicos de estas semillas demostraron retardar el crecimiento de las células del cáncer siendo un gran aliado del Adriamycin, una medicina quimioterapéutica que se utiliza en todo el mundo.

Este tipo de terapia destruye tan solo las células que ocasionan el cáncer y no compromete las células sanas. Aunque es cierto que esta variedad contiene una cantidad mínima de cianuro, solo podrían ser letales si se suministran en dosis demasiado altas. De todas maneras, recuerde, que siempre, por siempre, consultar con su médico.

EL CÁNCER Y EL ADULTO MAYOR

Hay un hecho importante que se debe conocer y es que el envejecimiento es el factor de riesgo más importante frente al cáncer. A mayor edad, mayor es el riesgo de sufrir un cáncer, lo que no quiere decir que éste vaya a producirse, ya que son muchos los factores que condicionan su aparición y posterior desarrollo:

Si se fuma o no.

El tipo de vida que se ha llevado.

La herencia genética.

Si se ha tomado mucho el sol.

El tipo de alimentación, etc.

Estas tres semillas de las que hemos hablado también podrían ser un gran aliado para los adultos mayores con cáncer, la medicina natural, los puede ayudar a aliviar sus males y en el mejor de los casos hasta prevenirlos. Sin embargo, cualquier consumo, así sea natural, siempre debe estar chequeado por el médico.

CÓMO CONSUMIRLAS

Las tres semillas se pueden consumir por separado o juntas si desea. Lo más conveniente es tritularlas y pasarlas por la licuadora. Después se cuelan y se pueden agregar a los jugos o batidos. También se puede hacer infusión. Las pepas completas las hierbas en agua y al finalizar, se cuelan y se sirven. Hay quienes las muelen quedando como polvo el cual lo pueden agregar a las ensaladas.